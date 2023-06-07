«Она цеплялась за жизнь до последнего!»: за смерть мамы ростовчанка отсудила у двух больниц полмиллиона рублей

Ростовчанка выиграла иск в суд после смерти мамы в больнице
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Мама очень хотела жить. Она цеплялась за жизнь до последнего. Уверена, если бы не халатное промедление в лечении, если бы были верные назначения, она была бы с нами, - начала свой рассказ ростовчанка.
Ирина признается, что переживший кошмар не сможет забыть, пожалуй, никогда.
НОЧЬЮ НАЧАЛА СИНЕТЬ И ЗАДЫХАТЬСЯ
- Болезнь началась с того, что у мамы поднялась температура до 38 градусов, начался кашель. Уже на следующий день мы обратились в больницу, и ее положили в терапевтическое отделение, - рассказывает дончанка.
После анализов выяснилось, что у 72-летней женщины коронавирус. Тогда ее перевели в инфекционное отделение.
- Ей становилось хуже, но в течение суток к маме не подошел ни один (!) врач. У нее не взяли ни одного анализа! Только после того, как я через свои связи надавила на медиков, маму начали лечить. Но время было упущено, - возмущена собеседница.
А тем временем, состояние пожилой пациентки становилось все хуже. И как-то ночью женщина начала синеть и задыхаться.
- Соседки по палате кинулись искать врачей, на этаже их в этот момент почему-то не оказалось, - разводит руками Ирина. - Потом, кое-как, ее привели в чувство. Но встал вопрос о том, что маму надо подключать к аппарату ИВЛ. А в больнице его просто не оказалось! Был какой-то 70-ых годов, но он не работал.
Тогда Ирина стала судорожно звонить по больницам Ростова и области. Женщина искала отделение, которое согласится принять тяжелую пациентку.
ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР
- В одной из больниц Таганрога сказали, что нас ждут. Я проводила маму до автомобиля "скорой", в котором ее перевозили. Сказала ей, что скоро она выздоровеет и все будет хорошо, - вспоминает Ирина.
Этот разговор матери и дочери стал последним в их жизни.
- В Таганроге маму сразу подключили к аппарату искусственного дыхания. Она цеплялась жизнь до последнего. Она 20 лет назад победила рак. Вся наша семья верила, что и с коронавирусом справится. Тем более у нее был огромный стимул жить: она мечтала увидеть, как внучка вырастет и выйдет замуж, - продолжает убитая горем дочь.
Но через 13 дней после перевода в другую больницу пожилой женщины не стало...
«СЕРДЦЕ ПОДСКАЗЫВАЛО, ЧТО ПРОИЗОШЛА БЕДА»
- Это была суббота. Уже утром все валилось из рук, с мамой у меня была сильная ментальная связь: сердце подсказывало, что произошла беда. А днем мне сказали, что мамы больше нет. Позже выяснилось, что в той клинике было назначено некорректное лечение.
Семья так и не смогла оправиться от потери:
- Нам пришлось переехать из города, в котором все напоминает о маме. Я все еще занимаюсь с психологом, потому что мне надо жить ради дочери. А горе просто гложет изнутри. Боль не проходит.
Ирина приняла решение через суд доказать вину врачей:
- Цель обращения была простая: доказать, что я правильно понимала и расценила тот факт, что маме не оказали должной помощи. Мне важно было доказать, что в больнице были не правы. Цели получить денег у меня не было.
В итоге, суд встал на сторону дочери пациентки. Ирина отсудила за неоказание должной помощи и некорректное лечение у двух больниц больше 500 тысяч рублей.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
«Всегда идем до конца»
Алексей Пешков, специалист по защите прав пациентов:
- Ростовским областным судом было отменено решение суда первой инстанции, который постановил выплатить семье погибшей 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Но, конечно, эта сумма никак не могла компенсировать в полном объеме перенесенные страдания в связи с потерей близкого человека. Экспертами были выявлены многочисленные дефекты оказания медицинской помощи, по результатам проверки было внесено представление прокуратуры. Как результат, судом вышестоящей инстанции вынесено новое определение, по которому с больниц была взыскана компенсация в сумме 530 000 рублей. При наличии оснований мы всегда идем до конца и оспариваем решения, постановленные с нарушением норм материального и процессуального права.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону мать отсудила у врачей 1,5 млн рублей за то, что сделали ее ребенка лежачим инвалидом
Только во время разбирательств выяснилось: операцию по удалению лимфоузлов можно было и не проводить (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
Многодетная мать из Ростовской области заявила, что ее ребенка подменили в роддоме на мертвого
Женщина уже седьмой год ходит по инстанциям, пытаясь доказать, что ее сын жив и растет в другой семье [видео] (подробнее)