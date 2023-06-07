«Она цеплялась за жизнь до последнего!»: за смерть мамы ростовчанка отсудила у двух больниц полмиллиона рублей

Ростовчанка выиграла иск в суд после смерти мамы в больнице Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мама очень хотела жить. Она цеплялась за жизнь до последнего. Уверена, если бы не халатное промедление в лечении, если бы были верные назначения, она была бы с нами, - начала свой рассказ ростовчанка.

Ирина признается, что переживший кошмар не сможет забыть, пожалуй, никогда.

НОЧЬЮ НАЧАЛА СИНЕТЬ И ЗАДЫХАТЬСЯ

- Болезнь началась с того, что у мамы поднялась температура до 38 градусов, начался кашель. Уже на следующий день мы обратились в больницу, и ее положили в терапевтическое отделение, - рассказывает дончанка.

После анализов выяснилось, что у 72-летней женщины коронавирус. Тогда ее перевели в инфекционное отделение.

- Ей становилось хуже, но в течение суток к маме не подошел ни один (!) врач. У нее не взяли ни одного анализа! Только после того, как я через свои связи надавила на медиков, маму начали лечить. Но время было упущено, - возмущена собеседница.

А тем временем, состояние пожилой пациентки становилось все хуже. И как-то ночью женщина начала синеть и задыхаться.

- Соседки по палате кинулись искать врачей, на этаже их в этот момент почему-то не оказалось, - разводит руками Ирина. - Потом, кое-как, ее привели в чувство. Но встал вопрос о том, что маму надо подключать к аппарату ИВЛ. А в больнице его просто не оказалось! Был какой-то 70-ых годов, но он не работал.

Тогда Ирина стала судорожно звонить по больницам Ростова и области. Женщина искала отделение, которое согласится принять тяжелую пациентку.

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

- В одной из больниц Таганрога сказали, что нас ждут. Я проводила маму до автомобиля "скорой", в котором ее перевозили. Сказала ей, что скоро она выздоровеет и все будет хорошо, - вспоминает Ирина.

Этот разговор матери и дочери стал последним в их жизни.

- В Таганроге маму сразу подключили к аппарату искусственного дыхания. Она цеплялась жизнь до последнего. Она 20 лет назад победила рак. Вся наша семья верила, что и с коронавирусом справится. Тем более у нее был огромный стимул жить: она мечтала увидеть, как внучка вырастет и выйдет замуж, - продолжает убитая горем дочь.

Но через 13 дней после перевода в другую больницу пожилой женщины не стало...

«СЕРДЦЕ ПОДСКАЗЫВАЛО, ЧТО ПРОИЗОШЛА БЕДА»

- Это была суббота. Уже утром все валилось из рук, с мамой у меня была сильная ментальная связь: сердце подсказывало, что произошла беда. А днем мне сказали, что мамы больше нет. Позже выяснилось, что в той клинике было назначено некорректное лечение.

Семья так и не смогла оправиться от потери:

- Нам пришлось переехать из города, в котором все напоминает о маме. Я все еще занимаюсь с психологом, потому что мне надо жить ради дочери. А горе просто гложет изнутри. Боль не проходит.

Ирина приняла решение через суд доказать вину врачей:

- Цель обращения была простая: доказать, что я правильно понимала и расценила тот факт, что маме не оказали должной помощи. Мне важно было доказать, что в больнице были не правы. Цели получить денег у меня не было.

В итоге, суд встал на сторону дочери пациентки. Ирина отсудила за неоказание должной помощи и некорректное лечение у двух больниц больше 500 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Всегда идем до конца»

Алексей Пешков, специалист по защите прав пациентов:

- Ростовским областным судом было отменено решение суда первой инстанции, который постановил выплатить семье погибшей 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Но, конечно, эта сумма никак не могла компенсировать в полном объеме перенесенные страдания в связи с потерей близкого человека. Экспертами были выявлены многочисленные дефекты оказания медицинской помощи, по результатам проверки было внесено представление прокуратуры. Как результат, судом вышестоящей инстанции вынесено новое определение, по которому с больниц была взыскана компенсация в сумме 530 000 рублей. При наличии оснований мы всегда идем до конца и оспариваем решения, постановленные с нарушением норм материального и процессуального права.

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