«Выбрал самую красивую»: что известно об изнасиловании ученицы третьего класса в Ростовской области

Родители девочки обратились с заявлением в полицию Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одном из городов на западе Ростовской области ученица третьего класса, 10-летняя Катя (все имена изменены - прим. ред.), по версии следствия, стала жертвой сексуального преступления.

ОБЕЩАЛ НАКАЗАТЬ, ЕСЛИ ПОЖАЛУЕТСЯ РОДИТЕЛЯМ

Как рассказал «Комсомольской правде - Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, девочка возвращалась с уроков домой. Ее путь пролегал через гаражи, которые располагаются недалеко от школы.

Там, по версии следствия, Катя встретилась со старшеклассником, 14-летним Иваном. Подросток схватил девочку и надругался над нею. А после стал угрожать. Он обещал наказать Катю, если та расскажет о случившемся взрослым.

Девочка молчала почти месяц. Но мама видела, что с Катей происходит что-то неладное. Дочь стала замкнутой и молчаливой.

ПОДРОСТКА ОТПРАВИЛИ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Тогда женщина вывела Катю на откровенный разговор и та рассказала о том, что случилось рядом с гаражами. В этот же день мама девочки написала заявление в полицию.

- В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование», - сообщил источник издания.

Подростка отправили под домашний арест. Уроки для него проводили в дистанционном формате.

- Не отличник, но и не троечник, в другой класс перевели, - рассказали в школе.

УМНИЦА И КРАСАВИЦА

Известно, что Иван из многодетной семьи. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних никогда не состоял.

- У них нормальная семья. Трое детей. Не знаем, что на него нашло. Может, в интернете что-то увидел, сейчас же в плане получения информации в сети полная вседозволенность, - рассказывает знакомая семьи Ивана.

Тем временем, Катя уже пришла в себя. Она хорошо окончила школу и блестяще выступила на отчетном концерте.

- Девочка занимается танцами. Она умница. Он же выбрал самую красивую из всей школы, - говорит местная жительница.

Если вина подозреваемого будет доказана, его могут отправить в колонию. За особо тяжкое преступление лицам в возрасте от 14 до 16 лет могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок не свыше десяти лет.

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