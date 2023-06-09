Снимавшаяся в видео для взрослых 10-летняя российская школьница рассказала о матери: «Делала то, что она просила»

Свою спальню донанка превратила в видеостудию. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО

В одном из городов Ростовской области следователи выясняют обстоятельства преступления, в котором подозревают местную жительницу. Екатерина (имя изменено – прим. ред.), по версии следствия, снималась в видео интимного характера и привлекала к этому дочь. Ролики она выкладывала за деньги на иностранных сайтах.

«НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО»

По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, на женщину завели дело сразу по двум статьям: «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».

На время следствия 37-летнюю мать двоих детей взяли под стражу.

Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, с девочкой уже поговорили следователи.

- В силу своего возраста ребенок не понимает пока, что происходило. Эмоциональное состояние девочки стабильное. Она говорит, что делала то, что просила мама. А еще все время повторяет, что очень ее любит.

Что впрочем говорит и ростовский психолог-сексолог Елена Гирявая, к которой мы обратились за комментарием. Специалист считает, последствия могут быть отодвинутыми во времени, и понимание придет позже. Поэтому близким людям надо быть особенно внимательными по отношению к девочке.

«ДЛЯ НЕЕ ЭТО БЫЛО ПРОСТО РАБОТА»

Муж Екатерины рассказал следователям, что о занятиях жены знал. Но не имел понятия о том, что дочь была героиней роликов. Их снимали в то время, когда его и старшего ребенка не было дома. Мужчина работает таксистом.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, также опросили бабушку третьеклассницы по отцовской линии. Пожилая женщина уверяет, что не догадывалась о том, что творит ее невестка.

- Вероятно, будет опрошен и старший брат девочки, - добавил источник.

Известно, что третьеклассница, несмотря на то, что происходило дома, хорошо окончила учебный год.

- Мать занималась с ней дополнительно, также ребенок посещает спортивную секцию. Со стороны семья выглядела благополучной, - сказал источник «Комсомолки».

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Условно не будет»

Антон Иванов, адвокат, Ростов-на-Дону:

- Дело в том, что лишение свободы условно эта статье не предусматривает. Так, что если суд признает вину жительницы Ростовской области, она может сесть в тюрьму на срок от 12 до 20 лет. Вероятнее всего, женщина будет лишена родительских прав. А, если отец справлялся со своими родительскими обязанностями, то девочка будет жить с ним. (подробности)

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