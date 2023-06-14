Видео пожара на Новочеркасской ГРЭС: пламя на крыше, столб черного дыма и выгоревший энергоблок

Десятки пожарных боролись с распространением огня. Фото: ГУ МЧС по РО/администрация Новочеркасска

Видео пожара на Новочеркаской ГРЭС 14 июня 2023 года опубликовали сотрудники Главного управления МЧС по Ростовской области. Также «КП — Ростов-на-Дону» получила кадры от администрации Новочеркасска.

СТОЛБ ДЫМА ВИДНО ЗА МНОГО КИЛОМЕТРОВ

На кадрах, снятых ранее, видно, как из-под крыши шестого энергоблока электростанции вырывается пламя и валит столб густого черного дыма. Он тянется высоко в небо, и последствия чрезвычайного происшествия видны за много километров от промышленного объекта.

На видео, снятом пресс-службой Главного управления МЧС по Ростовской области уже на территории Новочеркасской ГРЭС, заметно, что дым уже практически рассеялся. Пожарные боролись с огнем внутри энергоблока, а снаружи последствий пожара уже было практически не видно. Двор объекта промышленной энергетики заняли пожарные машины, на кадрах промелькнула работа оперативного штаба.

С огнем боролись десятки пожарных. Фото: администрация Новочеркасска

Видео, снятое пожарными внутри энергоблока, показывает последствия пожара. Огнеборцы проливают водой выгоревшее помещение, в котором уже ликвидирован огонь. Здесь предстоят серьезные ремонтные работы.

ВВЕДЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Напомним, о пожаре на Новочеркасской ГРЭС стало известно в среду, 14 июня, в 13.40. На место выехали 45 огнеборцев, в тушении было задействовано 15 единиц спецтехники. Прибыв на место, они оценили ситуацию: горела кровля шестого энергоблока. С объекта эвакуировали 150 сотрудников ТЭЦ.

Позже к тушению пожара были привлечены дополнительные силы. Всего на объекте были заняты 56 огнеборцев и 18 единиц спецтехники.

В 14.50 в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили о ликвидации открытого горения.

Как сообщил губернатор Василий Голубев, при возгорании пострадали три сотрудника ГРЭС, они госпитализированы.

Работа станции приостановлена, в регионе будут введены временные ограничения на поставку электроэнергии.

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