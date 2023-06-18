В Калмыкии осудили семь главарей и участников террористической группы, организованной в колонии

За шесть лет в колонии в террористическую организацию завербовали более ста участников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калмыкии продолжается расследование громкого дела об организации террористической ячейки в тюрьме. Как сообщает Следственный комитет Российской Федерации, вынесен приговор руководителям и участникам преступного сообщества. Рассказываем подробности.

Как установили следствие и суд, все началось десять лет назад. в середине 2013 года уроженец одного из соседних регионов отбывал наказание в одной из колоний в Калмыкии за незаконный оборот оружия.

- В целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории указанной колонии террористическое сообщество, - рассказали в Следкоме. - После освобождения в 2015 году он уехал в свою республику. Мужчина объявил себя амиром, то есть руководителем незаконного вооруженного формирования, действовавшего в регионе.

31 марта 2015 года он напал на сотрудников правоохранительных органов в городе Хасавюрте Республики Дагестан и покушался на их жизнь, тогда же и был ликвидирован.

Но дело его в колонии жило...

С середины 2013-го по декабрь 2019 года террористическое сообщество насчитывало более 100 участников — осужденных. Среди них — девять человек, которые пропагандировали среди осужденных идеологию радикального ислама. Их также уличили в публичном оправдании терроризма и деятельности самого террористического сообщества. Кроме того, они распространяли запрещенную экстремистскую литературу, аудио и видео с призывами к терроризму. Вовлекали и вербовали в сообщество новичков.

Следователи выяснили, что замначальника колонии получил от сообщества взятку на общую сумму более 200 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Один за другим освобождались из колонии очередные главари. Перед этим — передавали руководство террористическим сообществом другим его членам. Следствие установило, что после основателя двое осужденных выполняли роль лидеров. Они разрабатывали планы преступной деятельности и руководили их исполнением, вербовали арестантов, распределяли доходы и обучали участников радикальному исламу.

Последний руководитель с ноября 2016 года по август 2017-го передал заместителю начальника колонии взятку — в общей сумме не менее 235 тысяч рублей. Деньги передавались за пособничество деятельности террористического сообщества. Расследование в отношении этого замначальника продолжается.

- Окружной военный суд рассмотрел уголовные дела в отношении семи человек. Они признаны виновными по статьям «Руководство террористическим сообществом», «Участие в террористическом сообществе», «Подстрекательство к участию в террористическом сообществе», «Склонение к участию в террористическом сообществе», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма» и «Дача взятки должностному лицу», - перечислили в СК России.

Расследованием занимались главное следственное управление СК РФ по СКФО, подразделения центрального аппарата ФСБ России, Управление ФСБ по Республике Калмыкия и Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ. Собранных доказательств хватило суду, чтобы вынести решение.

Суд приговорил первого приемника руководителя террористического сообщества к 18 годам лишения свободы, а второго — к 23 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии особого режима. Один участник был приговорен к восьми годам в колонии строгого режима, а еще четверо — семи с половиной годам «строгача».

Напомним, ранее за участие в террористическом сообществе на территории калмыцкой колонии к длительным срокам приговорили 17 человек. В отношении 21 человека уголовные дела находятся на рассмотрении в суде. Расследование в отношении других участников продолжается

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