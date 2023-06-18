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Происшествия18 июня 2023 10:37

В Калмыкии осудили семь главарей и участников террористической группы, организованной в колонии

По версии следствия, им помогал замначальника исправительного учреждения
Татьяна ТИХОНОВА
За шесть лет в колонии в террористическую организацию завербовали более ста участников.

За шесть лет в колонии в террористическую организацию завербовали более ста участников.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калмыкии продолжается расследование громкого дела об организации террористической ячейки в тюрьме. Как сообщает Следственный комитет Российской Федерации, вынесен приговор руководителям и участникам преступного сообщества. Рассказываем подробности.

Как установили следствие и суд, все началось десять лет назад. в середине 2013 года уроженец одного из соседних регионов отбывал наказание в одной из колоний в Калмыкии за незаконный оборот оружия.

- В целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории указанной колонии террористическое сообщество, - рассказали в Следкоме. - После освобождения в 2015 году он уехал в свою республику. Мужчина объявил себя амиром, то есть руководителем незаконного вооруженного формирования, действовавшего в регионе.

31 марта 2015 года он напал на сотрудников правоохранительных органов в городе Хасавюрте Республики Дагестан и покушался на их жизнь, тогда же и был ликвидирован.

Но дело его в колонии жило...

С середины 2013-го по декабрь 2019 года террористическое сообщество насчитывало более 100 участников — осужденных. Среди них — девять человек, которые пропагандировали среди осужденных идеологию радикального ислама. Их также уличили в публичном оправдании терроризма и деятельности самого террористического сообщества. Кроме того, они распространяли запрещенную экстремистскую литературу, аудио и видео с призывами к терроризму. Вовлекали и вербовали в сообщество новичков.

Следователи выяснили, что замначальника колонии получил от сообщества взятку на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Следователи выяснили, что замначальника колонии получил от сообщества взятку на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Один за другим освобождались из колонии очередные главари. Перед этим — передавали руководство террористическим сообществом другим его членам. Следствие установило, что после основателя двое осужденных выполняли роль лидеров. Они разрабатывали планы преступной деятельности и руководили их исполнением, вербовали арестантов, распределяли доходы и обучали участников радикальному исламу.

Последний руководитель с ноября 2016 года по август 2017-го передал заместителю начальника колонии взятку — в общей сумме не менее 235 тысяч рублей. Деньги передавались за пособничество деятельности террористического сообщества. Расследование в отношении этого замначальника продолжается.

- Окружной военный суд рассмотрел уголовные дела в отношении семи человек. Они признаны виновными по статьям «Руководство террористическим сообществом», «Участие в террористическом сообществе», «Подстрекательство к участию в террористическом сообществе», «Склонение к участию в террористическом сообществе», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма» и «Дача взятки должностному лицу», - перечислили в СК России.

Расследованием занимались главное следственное управление СК РФ по СКФО, подразделения центрального аппарата ФСБ России, Управление ФСБ по Республике Калмыкия и Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ. Собранных доказательств хватило суду, чтобы вынести решение.

Суд приговорил первого приемника руководителя террористического сообщества к 18 годам лишения свободы, а второго — к 23 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии особого режима. Один участник был приговорен к восьми годам в колонии строгого режима, а еще четверо — семи с половиной годам «строгача».

Напомним, ранее за участие в террористическом сообществе на территории калмыцкой колонии к длительным срокам приговорили 17 человек. В отношении 21 человека уголовные дела находятся на рассмотрении в суде. Расследование в отношении других участников продолжается

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