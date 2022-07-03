За скрытие факта избиения и эксплуатацию заключенных будут судить инспектора колонии в Калмыкии

Одного из сотрудников обвиняют, что он хотел замять случай с избиением осужденного. Фото: Иван МАКЕЕВ

Громкое дело по делу сотрудников исправительной колонии в Калмыкии обрастает новыми подробностями. Если сначала стало известно о том, что инспектор покрывал издевательства над заключенными, то теперь речь идет и о эксплуатации. Новыми деталями дела с «КП — Ростов-на-Дону» поделились в региональном следкоме.

ДАЛ ЛОЖНЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ

Речь идет об уголовном деле, возбужденного по материалам Управления ФСБ по Республике Калмыкия в отношении заместителя начальника колонии-поселения № 3.

- Заместителя начальника учреждения федеральной системы исполнения наказания подозревали в двух эпизодах превышения должностных полномочий по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса, - рассказали в пресс-службе СК по Республике Калмыкия.

По версии следствия, утром 21 сентября 2021 года обвиняемый находился на работе. В колонии ждали проверки в отношении его подчиненного: должны были проверить факт, избивал он одного из осужденных или нет. Зная, что сотрудников будут опрашивать, он заставил младшего инспектора группы надзора отдела безопасности дать заведомо ложные показания: мол, коллега его никого не трогал.

Все старались выгородить заместителя начальника дежурного. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В результате младший инспектор собственноручно написал ложные объяснения: якобы заместитель дежурного помощника начальника колонии никого не бил, - добавили в следкоме.

ВОЗИЛИ НА СТРОЙКУ?

Эти показания повлияли на дальнейший ход проверки и стали одним из оснований для принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого в избиении — не было состава преступления.

Когда стало известно об обратном, уголовное дело все-таки было возбуждено.

Также в ходе предварительного следствия удалось выяснить, что в течение июля и августа прошлого года обвиняемый безо всяких разнарядок на вывод осужденных незаконно вывозил их с территории колонии-поселения. Вез домой к начальнику исправительного учреждения для строительных работ.

Младшего инспектора вынудили написать ложные объяснения, мол коллега никого не бил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Собранных доказательств следствию оказалось достаточно, и уголовное дело с обвинительным заключением было направлено прокурору, - рассказали следователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калмыкии сотрудника местной колонии заподозрили в использовании труда заключенных в личных целях

Они якобы должны были вести строительство на участке, где проживает начальник колонии (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Лицом в пол: cиловики обнародовали видео задержания организаторов террористической ячейки в калмыцкой колонии

На кадрах видно, как оперативно проходят обыски в домах подозреваемых (подробнее)