Тратилась на гаджеты и вещи: Что рассказала на допросе женщина из Ростовской области, снимавшая дочь в видео для взрослых

Подозреваемую заключили под стражу. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В одном из районов Ростовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летней женщины. Ее заподозрили в том, что она заставляет 10-летнюю дочь сниматься в видео для взрослых, сообщили в донской полиции. Источник рассказал «КП-Ростов-на-Дону», как вычислили женщину и что сама она говорит по поводу обвинения.

СООБЩИЛИ КОЛЛЕГИ ИЗ ИНТЕРПОЛА

По словам источника, о незаконном контенте донским оперативникам сообщили коллеги из Интерпола. После этого дома у женщины прошли обыски, ее саму задержали и допросили.

На допросе Елена (имя изменено - прим. ред.) сразу во всем призналась и заплакала. Впрочем, отпираться не было смысла.

- В сети нашли около двадцати откровенных роликов женщины, часть из них - с участием ее дочери. Видео для взрослых транслировались в режиме онлайн на зарубежных платформах,- говорит собеседник издания.

Елена утверждала, что сначала сама выступала в качестве вебкам-модели. Но позже поняла, что за кадры с несовершеннолетней платят больше. Желание заработать оказалось сильные моральных принципов и простой родительской заботы о ребенке.

«МУЖ ПОЛУЧАЕТ КОПЕЙКИ»

На допросе Елена пыталась оправдаться - мол, семья скромно жила, вынудила нужда. С ее слов, профессия мужа не приносила больших доходов.

- Он работает в такси, получает копейки. Деньги нужны были на жизнь, - расскажет она оперативникам.

За съемки женщина получала до полмиллиона рублей. При этом тратилась на брендовые вещи, дорогие гаджеты для детей. Много денег уходило на дополнительное образование дочери - девочка ходила в разные секции.

Супруга заработок жены не удивлял - она занималась этим с его согласия. Правда утверждает, что не знал об участии дочери в съемках. Сама школьница обо всем молчала.

- Ни отцу, ни бабушке, ни подругам она не рассказывала о том, что заставляет делать ее мать, - сказал источник.

ГРОЗИТ 12 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

- Собранные материалы переданы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов», - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МВД по Ростовской области.

Если вину женщины признают, она может сесть в тюрьму на срок от 12 лет и выше.

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