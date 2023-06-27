В Ростовской области виновника смертельного ДТП с двумя погибшими приговорили к 10 годам колонии

После задержания подозреваемого в ДТП лечили в больнице под охраной. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области Неклиновский районный суд признал мужчину виновным в смертельном ДТП, а также приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Авария произошла в прошлом году. Ночью 1 мая на трассе, водитель иномарки двигался по трассе, ведущей из села Николаевка в Таганрог. По данным суда, автомобилист вышел на обгон на встречную полосу, но не смог справиться с управлением. Его автомобиль врезался вначале в один попутный автомобиль, а затем в другой встречный, в котором было четыре пассажира.

В аварии тогда погибли два человека, а также пострадал 16-летний подросток. 23-летняя пассажирка одной из машин, в которую врезался виновник, скончалась сразу на месте аварии. А водитель одной машины скончался в больнице через сутки.

С места ДТП водитель иномарки уехал - его разыскивали несколько дней. Как оказалось, это 33-летний местный житель. После аварии он с травмами оказался на больничной койке, где его охраняли полицейские.

Суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Отметим, приговор суда еще не вступил в законную силу, и мужчина может его обжаловать.

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