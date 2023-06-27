Фельдшерам приняли стремительные роды у женщины, которая приехала в гости в Ростов из другого региона

Фельдшер приняла стремительные роды дома, и после бригада доставила малышку и маму в роддом. Фото: ГБСМП Ростова-на-Дону

За последние несколько дней в Ростове родились две очень любопытные девочки. Они так торопились на свет, что не дали даже своим мамам доехать в роддом - ростовским фельдшерам пришлось принимать стремительные роды прямо дома у женщин. Так, ростовский фельдшер приняла стремительные роды у 29-летней женщины, которая с семьей приехала в гости к своим родственникам в Ростов из другого региона.

ПРИЕХАЛА В ГОСТИ И НЕ УСПЕЛА ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ

- Женщина 29 лет, схватки на большом сроке беременности, 803-я – на выезд! - с такого вызова началось дежурство бригады скорой помощи подстанции № 8 Городской больницы скорой медицинской помощи. Фельдшер Алла Кузнецова и водитель Александр Лысенко отправились к женщине.

Скорая прибыла в считанные минуты. Однако все шло так стремительно, что рожать пришлось прямо дома. На свет появилась прекрасная здоровенькая девочка весом три килограмма и ростом 50 сантиметров. Фельдшер оказала всю необходимую в таких случаях помощь роженице и новорожденной. Малышку и маму бригада доставила в роддом и вверила заботам коллег-акушеров и неонатологов.

Оказалось, что женщина приехала вместе с мужем в гости к ростовским родственникам из соседнего региона. Для 29-летней мамы это были уже третьи роды, и предыдущие были обычными, не стремительными. Но в этот раз все произошло так быстро, что женщина и опомниться не успела.

Вызов на стремительные роды был первым в то дежурство. Фото: ГБСМП Ростова-на-Дону

«ОДИН ИЗ САМЫХ СВЕТЛЫХ МОМЕНТОВ»

За двадцать лет в профессии для фельдшера Аллы Кузнецовой это первый случай, когда пришлось принимать роды. С детства Алла мечтала связать свою жизнь с медициной.

- Моя тетя работала в больнице. И я просто замирала, когда она рассказывала про сложные случаи, пациентов, будни врачей и медсестер. Поэтому после школы я поступила в Ростовский базовый медицинский колледж. А после его окончания тоже пришла работать в больницу, - рассказывает Алла.

Но все больше и больше молодую сотрудницу интересовала работа коллег на скорой помощи. И когда на подстанции появилась вакансия, решила попробовать свои силы и уже 16 лет не представляет для себя другой работы.

- Многое за эти годы случалось. Были и очень напряженные ситуации, когда жизнь человека висела буквально на волоске. И с коллегами из реанимационных бригад мы делали все зависящее от нас, чтобы спасти пациента, - говорит медик.

Был в ее практике мужчина с внезапной остановкой сердца, и парень, получивший тяжелое ножевое ранение в драке. Главное в таких ситуациях сделать все очень быстро, четко и правильно, объясняет фельдшер.

- И сколько бы ни проработал на «скорой», абстрагироваться не получается. Переживаешь за каждого пациента, которого доставил в стационар. Обязательно потом позвонишь в отделение, спросишь у коллег, как он сейчас себя чувствует, - признается Алла Кузнецова. - А вот принимать роды за всю мою практику на «скорой» мне до этого ни разу еще не доводилось. И, скажу вам, это один из самых прекрасных, светлых и волнительных моментов в жизни не только каждой женщины, но и медицинского работника.

Алла Кузнецова в медицине уже двадцать лет, но на скорой помощи роды принимала впервые. Фото: ГБСМП Ростова-на-Дону

СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ ПЕРВЫЕ РОДЫ

Буквально за пару дней до этого другой бригаде скорой помощи с подстанции № 3 тоже пришлось выехать на стремительные роды. Схватки начались у молодой женщины, рожавшей впервые. Когда медики прибыли на место, стало понятно, что кроха вот-вот появится на свет. Фельдшер Сергей Саркаров успешно принял роды, и родилась прекрасная здоровая девочка. Маму и новорожденную бригада скорой помощи доставила в роддом.

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