В Ростове врач скорой помощи принял на дому сложные роды

Фельдшер скорой помощи Сергей Коровянский принял роды на дому. Фото: официальный телнграм-канал управления здравоохранения Ростова

В Ростове фельдшеру скорой помощи пришлось на время стать акушером, причем еще и на дому. Дело в том, что у 38-летней женщины, которая готовилась стать мамой второго ребенка, роды начались раньше времени - на 37-й неделе беременности.

ОДНА ДОМА

Схватки у женщины начались, когда женщина была дома одна. При первых же симптомах она позвонила в скорую, но малыш очень торопился на свет - к приезду неотложки у мамы уже отошли воды.

К роженице приехал фельдшер бригады скорой помощи подстанции №3 ГСМП Сергей Коровянский. Медик понял, что он не успеет отвезти будущую маму в больницу.

- Будем рожать дома, - улыбнулся он испуганной ростовчанке.

К слову, коллеги Сергея говорят, что женщине невероятно повезло, что к ней приехал именно он. Роды оказались не только стремительными, но и еще и сложными: ребенок шел ножками вперед и был трижды обвит пуповиной.

- А Сергей Коровянский умеет делать все: начиная от расшифровки кардиограмм, заканчивая массажем сердца, наложением шины и так далее. Если бы, к примеру, скорую вызвали мне или маме, я хотел бы, чтобы приехал именно он, - говорит корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» старший врач третьей подстанции Сергей Серегин.

РОДЫ НА ОТЛИЧНО

Несмотря на все сложности, врач неотложки на отлично справился с ролью акушера. Кстати, роды специалист принимал впервые в жизни. После того, как мальчик появился на свет, он отвез его и маму в больницу.

К слову, мальчик абсолютно здоров, его вес – два с половиной килограмма, а рост – 48 сантиметров. И мама, и сынок чувствуют себя хорошо.

В пресс-службе ростовского горздрава добавили, что буквально на следующие сутки стремительные роды пришлось принимать уже другому фельдшеру все той же третьей подстанции.

- У 24-летней женщины на свет появился прекрасный здоровенький мальчик. Роды принял фельдшер Александр Яшманов, - сказали в ведомстве.

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