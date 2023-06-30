В Ростовской области задержали банду «черных банкиров», которая заработала более 1 млрд рублей

За 15 лет аферисты заработали больше миллиарда рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове силовики пресекли деятельность «черных банкиров», которые на протяжении 15 лет проводили незаконные финансовые операции. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

ДЕЙСТВОВАЛИ 15 ЛЕТ

- Кто-то из участников группы переехал в Ростов из Красноярска, кто-то — из Шахт и Константиновска. Большинство же были коренными жителями донской столицы, - рассказал собеседник издания.

Всего в группе финансовых аферистов было десять человек — шесть мужчин и четыре женщины. Проводить махинации они начали еще в 2007 году и до недавнего времени не привлекали к себе внимание.

По словам источника, за 15 лет участники зарегистрировали 38 фирм, которые существовали только на бумаге. Через них они они обналичивали крупные суммы. Всегоим удалось заработать 1,12 млрд рублей.

По версии следствия, «черные банкиры» работали в интересах различных компаний. В их числе представители сферы грузоперевозок, реализации стройматериалов, промышленного оборудования, строительства.

ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ СКОНЧАЛСЯ

Правоохранители установили личности всех предполагаемых участников. Как выяснилось, одна из них скончалась в то время, когда группа еще действовала.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Семи задержанным уже избрали меру пресечения. Троим назначили домашний арест, четверым - запрет определенных действий.

Если дело дойдет до суда и вину подозреваемых признают, они могут сесть в тюрьму на срок до семи лет.

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