В Ростовской области начальник городской ГИБДД вдвое увеличил себе тюремный срок, обжалуя приговор за коррупцию

Экс-сотрудника ГИБДД отправили в колонию за взятки с подчиненных
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ростовской области, в Новочеркасске, огласили окончательный приговор бывшему начальнику городской ГИБДД. Ранее экс-полицейского осудили за коррупцию, но он несколько раз обжаловал приговор. Правда апелляции в итоге дали прямо противоположный результат. Чем закончилось это дело, рассказали в региональном управлении ФСБ.
ПОДЧИНЕННЫЕ ПЛАТИЛИ ЗА ПОКРОВИТЕЛЬСТВО
По данным ведомства, высокопоставленный полицейский постоянно получал от подчиненных взятки. Госавтоинспекторы платили начальнику за покровительство в службе. Как сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону», общая сумма взятки составила как минимум 600 тысяч рублей.
Но отлаженная схема начала «трещать по швам», а потом и вовсе развалилась, когда об этом узнали сотрудники в федеральной службе безопасности.
- На основании собранных УФСБ материалов Следственный комитет возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Мошенничество», - прокомментировали в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.
Новочеркасский городской суд признал экс-полицейского виновным. Ему назначили наказание в виде четырех лет и двух месяцев колонии общего режима. Также он должен был выплатить 70 тысяч штрафа.
НЕОЖИДАННЫЙ ФИНАЛ
Бывший руководитель городской ГИБДД посчитал, что приговор слишком суровый и несправедливый. Свою вину он так и не признал.
Экс-полицейский обжаловал приговор, но апелляционная инстанция оставила его без изменений. Тогда мужчина, не собираясь сдаваться, подал кассационную жалобу.
- В результате материал уголовного дела вернули на повторное рассмотрение в городской суд Новочеркасска, - сказали в пресс-службе региональной ФСБ.
Финал заседания был неожиданным. На это раз суд решил, что лишение свободы на четыре года – недостаточное наказание. Экс-полицейского приговорили к девяти годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Во много раз выросла и сумма штрафа. Теперь обвиняемый должен заплатить в казну один миллион 800 тысяч рублей.
Кроме того, подсудимого лишили звания майора полиции.
Напомним, это не первый случай коррупционного скандала в рядах ГИБДД. Так, «Комсомольская правда –Ростов-на-Дону» сообщала, что на сорок сотрудников ГИБДД завели дело за поборы.
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