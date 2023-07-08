Многодетная мама из Ростова, переболев раком, стала устраивать в городских парках танцевальные флешмобы

Татьяна Щелкунова после онкологии стала больше ценить жизнь. Фото: из архива героини публикации

Сегодня, глядя на хрупкую блондинку, которая зажигательно танцует и учит этому других женщин, трудно представить, что еще пару лет назад у нее была онкология. 42-летняя мама троих детей из Ростова перенесла три операции, облучение и химиотерапию.

«МАМА, МЫ ТЕБЯ ВЫЛЕЧИМ»

- Когда я узнала о своем диагнозе, то вначале не поверила. А потом испытала шок и страх. Боялась, прежде всего, за свою семью, - говорит Татьяна.

Когда она сообщила о болезни детям и мужу, сын подошел к ней, крепко обнял и сказал : «Мама, мы тебя вылечим».

Так и произошло. Два года Татьяна боролось с недугом и победила его. Она говорит, что выздороветь ей помогли не только врачи, но и семья, которая была рядом все эти долгие и сложные месяцы.

Татьяна уверена, что танцы помогают зарядиться положительными эмоциями. Фото: из архива героини публикации

«КРУТИЛАСЬ У ЗЕРКАЛА И ПРЕДСТАВЛЯЛА, КАК Я ТАНЦУЮ НА СЦЕНЕ»

После болезни многодетная мама стала ценить жизнь гораздо больше, а еще начала вести блоги в соцсетях. У ростовчанки - особый контент. Она рассказывает о болезни, причем, делает это с юмором и улыбкой.

- Еще я стала водить машину и получила права, - улыбается Татьяна.

Но самым своим большим доставлением она считает то, что научилась танцевать зумбу. Причем, делает это так профессионально, что стала преподавать ее другим женщинам.

- До болезни я не занималась танцами. В детстве всегда мечтала, крутилась возле большого трехстворчатого зеркала и представляла, как танцую на сцене. Лет в семь я пошла на бальные танцы, но у меня не получалось совсем ничего и на этом все закончилось, - говорит она.

Женщинам, страдающим онкологией, ростовчанка преподает бесплатно. Фото: из архива героини публикации

«ЭТО СЛОВНО КРУТАЯ ВЕЧЕРИНКА»

После лечения, в качестве реабилитации, женщина пошла в фитнес-клуб и там впервые познакомилась с зумбой, танцем живота и бачатой.

- В зумбу я влюбилась с первого музыкального ритма. Настолько это зажигательно, весело, позитивно. Это тренировка, но не скучная. Зумба - словно крутая классная вечеринка. Так я начала серьезно заниматься танцами.

У нее получалось настолько хорошо, что ростовчанка поняла, она может и сама преподавать зумбу.

Ее ученицы — женщины, которые болеют онкологией. С ними Татьяна занимается бесплатно. А еще она со своими подопечными часто устраивает яркие флешмобы. Женщины танцуют зумбу прямо в парке. Площадкой может стать парк Горького, Островского или парк Революции.

- К нам часто присоединяются гуляющие. Вначале — дети, они ведь более раскрепощенные, чем взрослые, а потом — и их мамы.

Татьяна считает, что такие занятия и флешмобы помогают болеющим онкологией получить положительные эмоции, настроиться на позитив и понять, что жизнь не ограничивается больничной палатой.

- Я ведь по себе знаю, как это важно, - добавила она.

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