«Был добрым, душевным, спортивным»: что известно о школьнике, умершем на пляже под Ростовом

Школьник скончался на пляже во время отдыха с друзьями
Фото: Александр РОГОЗА
В Азове Ростовской области оперативники выясняют детали трагедии, которая случилась на городском пляже. Как рассказал «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 16-летний Дима (имя изменено — прим. ред.) погиб на глазах у лучших друзей.
СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА
В тот день выпускник девятого класса вместе с товарищами пошел на городской пляж. Там находятся турники, которые, по словам жителей, установили местные мальчишки.
Школьник и его друзья решили искупаться в Дону и, заодно, потренироваться.
- Дима был спортсменом. С детства увлекался боксом, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» знакомый подростка.
Поплавав в реке, друзья направились к турникам. По предварительным данным, мальчишки по очереди подтягивались на перекладине. И вот настал черед Димы. Но во время упражнения девятикласснику резко стало плохо.
Друзья не растерялись и сразу позвонили врачам.
- Медики оперативно прибыли на вызов, но спасти мальчика не удалось. По предварительным данным, он скончался от того, что оторвался тромб, - сообщил источник издания.
"МЫ ВМЕСТЕ ЗАНИМАЛИСЬ БОКСОМ"
Друзья Димы в один голос говорят, что он был добрым, отзывчивым, искренним.
- Стоял на правильной дороге жизни. Собирался перейти в 10 класс, а после школы поступить в вуз, - рассказывают знавшие погибшего.
Другой знакомый Димы говорит, что не верит, что мальчика нет в живых.
- Мы вместе занимались боксом. Хороший такой мальчишка был. Всегда на вы меня называл, хоть я ненамного его старше. Был добрым, душевным, спортивным. Я до сих пор не верю, что его нет, - поделился с «Комсомолкой» житель Азова.
Диму похоронят сегодня, 9 июля, на местном кладбище. Проводить подростка в последний путь придут не только родные, но также друзья, учителя и одноклассники.
Во всех обстоятельствах этой трагедии теперь предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов, а также выяснить причину смерти подростка. По неподтвержденной информации у школьника мог оторваться тромб.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области после спарринга на пляже умер 16-летний подросток
ЧП произошло накануне, 7 июля, в Азове (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Ростовской области меньше, чем за месяц утонули трое детей
Следователи выясняют обстоятельства случившегося (подробнее)