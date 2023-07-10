«Что-то в голове заклинило»: в Ростове поймали подозреваемого, который вывез ребенка в лес и надругался

Житель Ростовской области вывез подростка в лес и надругался
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове задержали мужчину, который, по версии следствия, в одном из районов региона надругался над школьницей. Как рассказал «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в тот вечер девочка возвращалась с прогулки домой.
ПЫТАЛСЯ ЗАДУШИТЬ
Было уже темно, и 14-летняя Наташа (имя изменено – прим. ред.) торопилась домой. Она поймала попутку и попросила водителя довезти ее до поселка. Незнакомец согласился, но повез ученицу не домой, а в лесополосу.
Оказавшись в стороне от людских глаз, водитель заблокировал в машине все двери и стал домогаться ребенка.
- Подросток пояснила, что мужчина пытался ее задушить. Девочке показалось, что убивать он ее не хотел. Планировал пережать сонную артерию, чтобы она уснула. Но, как сказала школьница, с ней это не сработало, - говорит источник издания.
Известно, что Наташа плакала и просила незнакомца отпустить ее.
ОТРИЦАЕТ ВИНУ
- По версии следствия, подозреваемый совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера, после чего отпустил, - сказал собеседник.
Наташа в слезах добрела до дома и рассказала обо всем родителям. Мать тут же написала заявление в полицию.
Со слов девочки эксперты составили фоторобот, который разослали во все отделы. Поймать подозреваемого смогли спустя несколько дней. На допросе он сознался в том, что похитил ребенка. Объяснил поступок просто: «Что-то в голове заклинило».
То, что он пытался совратить школьницу, мужчина отрицает.
Известно, что он раньше был судим за преступление сексуального характера. А все детали случившегося будут выяснены во время расследования. Следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а суду - установить виновность или невиновность задержанного мужчины.
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