В Ростове на детских площадках стали пропадать качели

А это качели на детской площадке на площади Карла Маркса в Ростове. Тоже без ремонта. Фото: Екатерина ЖУКОВА

Последнее время ростовчане в соцсетях часто жалуются на то, что во дворах снимают детские качели. Такую историю вынесли на всеобщее обсуждение жители Левенцовки. По словам автора поста в городском паблике, качели срезали на улице Еляна, 66.

- Люди стараются, сами озеленяют дворы. А тут качели пропали. Зачем? – звучат гневные мнения.

Кто-то там же вспоминает, что на проспекте Маршала Жукова, 25 в донской столице качели украли еще раньше.

Как же поступать, если ты выходишь с ребенком на детскую площадку или во двор, пообещав малышу покатать его на качелях, а находишь там срезанное сиденье?

СРАЗУ – В ПОЛИЦИЮ

С этим вопросом мы обратились к директору Южного регионального центра поддержки ЖКХ Николаю Шубину.

- Если сиденья срезала не эксплуатирующая организация, то налицо нарушение закона, – прокомментировал Николай Владимирович. - В зависимости от конкретных обстоятельств, эти противоправные действия могут быть квалифицированы как хищение, умышленное повреждения чужого имущества или вандализм. И это повлечет уголовную ответственность. Если ущерб незначительный – административную. Вообще, в этом случае нужно обращаться в полицию.

При этом юрист отмечает, что Верховный Суд России много раз указывал на то, что ответственность за содержание детских площадок, если те не соответствуют требованиям безопасности, лежит на управляющих организациях. Именно они в ответе за содержание всех элементов благоустройства в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

ТРЕБУЙТЕ ПЕРЕРАСЧЕТ

Так, управляющая компания может быть привлечена к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. И если это были грубые нарушения, например, когда был причинен вред жизни или тяжкий вред здоровью граждан, дом могут исключить из реестра лицензий.

Для управляющей компании в этом случае наступает и ответственность за нарушение правил благоустройства (ст.5.1 Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 N 273-ЗС "Об административных правонарушениях").

- Кроме того, собственники квартир в многоквартирном доме, на чьей придомовой территории сломали качели, могут потребовать перерасчета внесенной платы за содержание общего имущества дома – потому что обслуживание придомовой территории велось ненадлежащим образом или не производилось вообще, - продолжает специалист.

Когда качели на месте, детвора счастлива. Фото: Екатерина ЖУКОВА

КТО ДОЛЖЕН ВОССТАНАВЛИВАТЬ?

Значит, если качели, которые находились на придомовой территории, срезали злоумышленники, можно обращаться в управляющую компанию с требованием, чтобы их восстановили?

- Если это повреждение устранимое в целом в рамках текущего ремонта, то это должна делать управляющая компания, - рассуждает юрист. - Если ремонт носит капитальный характер или требуется полная замена качели, то управляющая компания в любом случае должна инициировать собрание собственников и на нем определить, будет ли дополнительный сбор средств или нет. Во многих случаях суды возлагают на управляющую компанию ответственность и за капитальные дефекты, если она не предприняла все возможные меры по их устранению. В частности, не провела собрание и не получила отказ собственников.

ДЕЙСТВЕННО И НАДЕЖНО

Стоит отметить, что бывают случаи, когда детская площадка находится на муниципальной земле. Тогда она не входит с состав общего имущества в многоквартирном доме. В этом случае ответственность за содержание такой детской площадки несет уполномоченная структура органов местного самоуправления. В Ростове это МКУ «Управление ЖКХ» соответствующего района.

Вообще, при наличии претензий к обслуживанию детской площадки необходимо обращаться в обслуживающую организацию. Как правило, ею является управляющая компания.

Кроме того, свои жалобы на ненадлежащее содержание жильцы могут направить в Государственную жилищную инспекцию Ростовской области, а также администрацию. Местные административные комиссии привлекают к ответственности за нарушение правил благоустройства. Кроме того, можно обратиться в прокуратуру.

Чтобы проблема разрешилась максимально быстро, Николай Владимирович порекомендовал обращаться одновременно во все инстанции. Напомнил он и о возможности заставить управляющую компанию исполнять ее обязанности через суд.

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