В Ростове благоустроят детские площадки по всему городу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове запланировали привести в порядок детские площадки по всему городу. На эти нужды планируется потратить более 45,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским департаментом жилищно-коммунального хозяйства. Все желающие принять в нем участие могу подать свои заявки до 4 июля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется благоустройством 32 площадок в Советском районе (за 10,9 миллиона рублей), 14 площадок в Ленинском районе (за 2,1 миллиона рублей), девяти площадок в Октябрьском районе (за 4,6 миллиона рублей), девяти площадок в Ворошиловском районе (за 7 миллионов рублей), пяти площадок в Пролетарском районе (за 5,2 миллиона рублей), пяти площадок в Железнодорожном районе (за 3,7 миллиона рублей), двух площадок в Кировском районе (за 6,4 миллиона рублей) и еще нескольких площадок в Первомайском районе (за 5,5 миллиона рублей)

Финансирование будет производиться из городского бюджета. Все работы необходимо выполнить в течение 70 дней с момента заключения контракта.

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