Жительница Ростовской области родила ребенка от подростка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 23-летнюю женщину заподозрили в том, что она растлевала подростка, рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

По версии следствия, Екатерина (все имена изменены – прим. ред.) два года была в интимной связи с 14-летним юношей. При этом сама женщина ничего не скрывает. Более того - уверена, что ничего плохого не сделала.

«Комсомолка» выяснила подробности этой странной истории.

РАЗНИЦА В 9 ЛЕТ НИКОГО НЕ СМУТИЛА

Екатерина познакомилась с Романом пару лет назад через общих приятелей. Девушка с яркой внешностью понравилась подростку. Тот решил, что Екатерина – любовь всей его жизни. И у молодых людей завязался роман.

Говорят, что об отношениях пары знали родители и парня, и девушки. Более того, взрослые также не видели ничего криминального в такой связи. Разница в возрасте в девять лет никого не смущала. А потом Роман и вовсе привел подругу в родительский дом.

- Пара жила гражданским браком в одном коттедже с другими родственниками, - рассказал на условиях анонимности "КП-Ростов-на-Дону" источник издания. - Подозреваемая и подросток считали себя мужем и женой. Объясняли это национальными традициями. Екатерина и Роман уверяли: у них принято заключать браки в раннем возрасте.

СОБИРАЮТСЯ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ЗАГС

За это время они стали и родителями. К слову, раннее отцовство не мешало юноше в учебе - в школу он просто не ходил. Видимо, свидетельство о рождении на ребенка супруги тоже не спешили оформлять. А узнали об этой семье правоохранительные органы совершенно случайно.

Когда влюбленные поссорились, женщина обвинила сожителя в том, что тот - плохой отец. Более того, свои претензии изложила на бумаге, которую отнесла в надзорные органы. Принимая заявление от молодой мамы, специалисты были крайне удивлены, узнав возраст отца ребенка. Они обо всем сообщили в полицию. Вскоре в дом к необычной семье пришли и люди в погонах.

- В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», - сказал источник издания. - Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, - до 15 лет лишения свободы.

После визита следователей пара, по всей видимости, забыла все свои размолвки. Теперь Екатерина и Роман хотят быть мужем и женой еще и на бумаге. Они собираются подать заявление в ЗАГС.

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