На 23-летнюю жительницу Воронежа завели дело за то, что она совратила 14-летнего школьника

Следователи выясняют детали случившегося
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове возбудили уголовное дело на жительницу Воронежа, 23-летнюю Екатерину (имя изменено – прим. ред.).
Ее подозревают в том, что она два года назад, находясь в донской столице, имела интимные отношения с 14-летним ростовчанином.
По одной из версий, девушка и ребенок познакомились в сети, назначили встречу в квартире, в которой Екатерина совратила школьника.
Все случилось два года назад. Но уголовное дело завели только сейчас.
Дело в том, что ученик долгое время никому не рассказывал о случившемся. Но родственники школьника все равно узнали и написали заявление в полицию.
- В отношении жительницы Воронежа возбудили уголовное дело по статье « Насильственные действия сексуального характера», - сказал источник издания.
Если дело дойдет до суда и вину Екатерины признают, она может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.
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