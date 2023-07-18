И хочется, и колется: как ростовчанки стали собственноручно делать себе «уколы красоты»

Некоторые ростовчанки вместо походов к косметологу пробуют наводить красоту самостоятельно. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ростовчанки стали сами делать себе так называемые «уколы красоты» – инъекции филлеров в разные зоны лица и тела. Впечатлениями об этом они делятся на маркетплейсах и сайтах, где и закупают препараты, призывая и других следовать примеру.

В эфире радио «Комсомольская правда – Ростов» на 89,8 FM косметолог и психотерапевт рассказали, зачем дончанки экономят на специалистах и какие могут быть последствия самостоятельной работы с лицом.

«ХОРОШО, ЕСЛИ ПРЕПАРАТ НЕ СРАБОТАЕТ»

- Я тоже слышала такие истории, когда люди, которые далекие от косметологии, а тем более от медицинского образования, думают улучшить себе внешность и самостоятельно покупают препараты, - говорит ростовский врач-косметолог Елена Зайончковская. - На самом деле, хорошо, если укол не сработает - в ампуле будет просто физраствор.

Но не стоит забывать, что ботулотоксин - препарат, который вводит косметолог, для того чтобы, например, убрать морщины - говорит сам за себя: "токсин" или "яд". Так вот на основе этого токсина существуют препараты, среди которых есть и сертифицированные, и те, которые не прошли клинического обследования. И последние могут нанести непоправимый вред.

Один из самых легких случаев, когда из-за неправильной дозировки или точки введения может, как вариант, опуститься веко. Причем так, что человек не сможет открывать глаза и видеть.

НЕКРОЗ ПО ДЕШЕВКЕ

- Есть мнение, что филеры (препараты на основе гиалуроновой кислоты, - прим. авт.) не так опасны, как ботокс. Но это - не верно, - утверждает косметолог. - При уколе филером есть риск попасть в сосуд. И тот попросту тогда закупорится, после чего остановится кровоснабжение тканей лица и это уже чревато некрозом. Я думаю, что никто не хочет потерять часть лица. Вот такая экономия.

На самом деле, при осложнении, которое вполне возможно при самостоятельном непрофессиональном уходе за лицом, есть риск потратить много больше денег, чем поход к косметологу. Такие ошибки кроме нанесенного здоровью ущерба требуют потом длительного дорогостоящего лечения. Я не говорю о том, что купленные на маркетплейсах косметологические препараты часто не имеют лицензий и вообще каких-либо документов. Вот такая экономия.

РАЗРЫВ МЕЖДУ РЕАЛЬНОСТЬЮ И ЭТАЛОНОМ

- Когда женщина, любого возраста смотрит в зеркало, происходит разрыв личности между реальностью и тем, что общество и информационная повестка предлагает в качестве эталона красоты, - уверен главный внештатный психотерапевт донского минздрава Сергей Выгонский. - С развитием интернета и дистанционной торговли широкое распространение получили различные программы оздоровления, бьюти-коучи и наборы косметологических препаратов. Так называемые эксперты уверяют, что их «можно» использовать, так сказать на дому. Таким образом кажущаяся доступность технологий и делает из прекрасного пола косметологов-самоучек.

Женщина имеет перед собой эталон красоты, крайне доступные бьюти-технологии и у нее возникает искушение попробовать все это на себе. И в результате, мы имеем такой эффект: те косметологические процедуры, к которым нужно относиться с осторожностью и они должны проводиться с должным контролем и качеством, становятся доступны всем. И все это окутано мифом, что ничего страшного в них якобы нет. Широко присутствует и реклама итога - красивого образа. Но почти нет информации о рисках этих вмешательств.

ЭТО НЕ ПОГОНЯ ЗА ВЫГОДОЙ

- Женщина так устроена: она должна быть красивой, должна быть соблазнительной для противоположного пола для того, чтобы обеспечить продолжение рода человеческого, - объясняет эксперт. - Это ее биологическая и психологическая функция. В стремлении улучшить себя нет ничего такого, чтобы противоречило психологической миссии женщины. Но вместе с тем в этих искушениях кроется очень большой риск для здоровья. Женщина, которая самостоятельно хочет улучшить свою внешность это не расстройство личности, это расстройство того мира, который окружает личность. И увы, это явление, приобрело массовый характер. И причина этому - социальный контекст нашей жизни и изменение нашего общественного сознания.

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