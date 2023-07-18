Кормили помоями, кололи языки иглой и били трубой: в Ростовской области будут судить родителей за истязание приемных детей

Дети вспоминают жизнь в приемной семье как страшный сон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История, от которой становится дурно даже людям со стальными нервами, произошла в Ростовской области. Всеми уважаемые родители пяти приемных детей оказались под стражей. Их обвиняют в жестоких истязаниях ребят. Уже год они находятся в СИЗО и теперь предстанут перед судом. Рассказываем подробности шокирующего дела.

Дети вспоминают, что "папа" заставлял их отжиматься на кулаках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ»

Семью 52-летнего Ивана и 42-летней Ирины (имена изменены, - прим. авт.) многие знают в родном городе. До прошлого года они воспитывали шестерых детей — родного и пятерых приемных.

Как сообщил собственный источник «КП — Ростов-на-Дону», одна из девочек, которую они взяли в семью, призналась школьному психологу, что не хочет возвращаться домой. Сказала, что родители обижают ее и остальных. На тот момент трем девочкам и двум мальчикам было от 12 до 17 лет.

Домой к ним выехала проверка. Но ничего подозрительного проверяющие не увидели. Дети были нарядные, стол накрыт, а на фотоснимках — семейная идиллия. Родители развели руками и сказали, что берут несчастных деток с ментальными нарушениями — якобы им всем впору инвалидность оформлять. Вот только благодарности не дождешься. Не исполнил детскую хотелку, и сразу сочиняют про них всякое...

Проверка хоть и прошла гладко, но осадочек, как говорится, остался. Если заглянуть к маме на страничку в соцсети, то там только она, супруг и их родной сын, а приемных - как будто и нет.

Учителя стали присматриваться к детям — ведь все они ходили в одну школу. И вспомнили, что даже жарким сентябрем или в мае ребята всегда ходят в одежде с длинным рукавом. Позже медики зафиксируют у подростков многочисленные синяки.

Девочки во время "трудотерапии" боялись что-то сделать не так и получить наказание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЕДА БЫЛА БОЛЬШЕ ПОХОЖА НА ПОМОИ

Когда правоохранители стали копать дальше, ужаснулись даже бывалые. От рассказов детей волосы за малым не становились дыбом. Ребята рассказывали, что их систематически били кулаками, скакалкой, автомобильной антенной. Список инструментария можно долго продолжать.

Судя по рассказам подростков, в большинстве издевательств участвовала «мама». Она заведовала вопросами питания. Еды детей могли лишать на несколько дней, а когда кормили, то дети ели обеды с трудом.

Сначала Ирина вместе с мужем и их родным ребенком трапезничали за столом, а потом хранительница семейного очага сгребала недоеденное в большой салатник и «приправляла» этим похлебку, которая была больше похожа на помои.

Часто детвору кормили перловкой с просроченным молоком. Ребята вспоминают, что каши и супы были жирные, на сале. И есть это было тяжело. И, когда мальчик вылил свою порцию в уличный туалет, а это заметили, то его в наказание заставили есть банку соленых огурцов.

Одна девочка вспоминала, как Ирина специально насыпала ей в тарелку борща много соли и заставляла есть. Девочка не могла, ее тошнило.

- Рви сюда и потом съешь все это, - сказала «мать», подвинув тарелку поближе к ребенку.

За провинности Ирина любила засовывать детям кулак в рот. Силой тащила язык изо рта и колола цыганской иголкой — неглубоко. Дети плакали, просили прощения, не зная за что, но пытка повторялась снова и снова.

Четверо из пятерых детей признались на следствии, что подвергались истязанию и унижениям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОБОИ ВМЕСТО СНА

«Папа» отвечал за физическое развитие младших. За малейшую провинность заставлял отжиматься на кулаках даже девочек, вместо сна по много часов детям приходилось стоять по стойке смирно. Нередко по команде ребятам приходилось ложиться на пол, а отец бил их по пяткам водопроводной трубой или автомобильной антенной.

Приемные родители попрекали детей за то, что от них дурно пахнет, а сами могли не давать им купаться больше недели.

Летом дети мылись на улице в бочках, а зимой - в ванной комнате в тазике. В душевую кабинку, которой пользовались мать, отец и их родной ребенок, приемных не пускали.

Стиральной машинкой приемным детям тоже пользоваться было не дозволено — свою одежду стирали руками. Даже в туалет, и то не в доме, а на улице, дети могли выйти лишь с разрешения, и часто долго его не получали.

А спать их отправляли на полу в коридоре, без подушек и одеял, хотя в комнатах у каждого были нормальные кровати.

Когда было возбуждено уголовное дело, детей отдали в другие приемные семьи. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ТРУДОТЕРАПИЯ»

Родители изо всех сил приучали приемных детей к труду. Когда девочки гладили вещи, и одна из них неправильно сложила одежду, «мама» сказала:

- Клади руку на стол! - и прижгла кисть утюгом. Ожог не скрыла даже длинная рубашка — его увидели одноклассники.

Иван брал с собой мальчишек строить баню на их участке. Только требовал от трудиться не по мере сил подростков, а так, как будто с ним рядом крепкие мужики.

В прошлом июле было заведено уголовное дело, и вскоре Иван с Ириной оказались в СИЗО, а дети — в других приемных семьях. В нормальных условиях их «ментальные нарушения» стали куда-то улетучиваться, ребята стали догонять сверстников и по школьной программе.

Находящиеся под стражей Иван и Ирина вину не признают. Они пишут во все инстанции, что их подставили, но в этом предстоит разбираться суду. За год материалов дела набралось столько, что они с трудом поместились в четырех увесистых томах. В них — свидетельские показания. Четверо из пятерых приемных детей рассказывают, что их били, а пятый это отрицает, но в них эксперты усомнились, уловив заученную речь.

Теперь, когда расследование завершено, дело передано в суд.

В школе дети ходили только в рубашках с длинным рукавом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

До семи лет лишения свободы

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего мужчины и его 42-летней супруги, обвиняемых по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - прокомментировали в Сальской городской прокуратуре. - По версии следствия, родители, проживая с пятью приемными несовершеннолетними детьми в своем доме, ненадлежащим образом исполняли обязанности по их воспитанию. Допускали жестокое обращение, наносили побои, не обеспечивали бытовые условия для проживания, лишали необходимого питания, тем самым систематически причиняя детям физическую боль и психические страдания.

В настоящее время здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. Они переданы на воспитание в другие семьи. Если вина супругов будет доказана им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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