«Случайно увидели могилу на кладбище»: мать жертвы адвоката по прозвищу «Синяя Борода» рассказала о его внезапной гибели

Экс-адвоката обвиняли в убийстве молодой жены.

Это было одним из самых громких уголовных дел в Ростовской области. На скамье подсудимых - бывший адвокат, которого обвиняли в убийстве молодой жены и поджоге машины другой. В коридорах шушукались: «он - Синяя Борода», еще одна супруга Валентина (имя изменено, - прим. авт.) бесследно исчезла. О судьбе женщины неизвестно до сих пор.

«ШВЫРНУЛ СЫНА НА ПОЛ»

Как оказалось, всего у ростовского адвоката было четыре жены. Первая исчезла без вести лет 13 назад: вышла с работы, но домой так и не вернулась. Ее поиски не увенчались успехом. У пары остался сын.

Вскоре адвокат женился на другой женщине. Она тоже родила сына и как родного воспитывала первенца Валентина. Но семейная жизнь не заладилась из-за постоянных семейных ссор.

- Он поднимал на нее руку, поэтому приняла решение с ним расстаться, - озвучат родные женщины уже на суде.

К слову, каждый раз после расставания, адвокат находил новую любовь. Третья и четвертая жены также родили ему сыновей. Но причина краха и этих браков была прежней – семейные скандалы.

Экс-супруги утверждали: у адвоката невыносимый характер. Одна из женщин рассказала про дикую сцену, после которой приняла окончательное решение:

- Во время очередного скандала муж швырнул из детского автокресла на пол нашего полуторамесячного сына, - утверждала она.

Примечательно, что после разводов им пришлось еще и судиться с бывшим мужем. В частности, одну из своих бывших жен адвокат обвинил в том, что она его якобы избила, и подал на женщину в суд.

РАСПРАВА В ГАРАЖЕ

А в январе 2019 года Ростов шокировало жестокое убийство Анны – второй жены адвоката, с которой он сошелся вновь. 34-летняя женщина вышла из офиса банка на улице Красноармейской в центре города, где работала и бесследно пропала.

Тревогу забили родители женщину: знали, что Анна не могла оставить сына и просто уехать, не предупредив. Знали они и про скандалы дочери со старым-новым зятем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Правоохранители выяснили, что в тот вечер Анна уехала на машине с Валентином, заехавшим за ней на работу. Позже авто появилось в гараже его приятеля.

Согласно версии следствия, в салоне адвокат бил жертву молотком по голове. А поняв, что она еще жива, затолкал ей кляп в рот и несчастная скончалась от удушья. Труп обезобразил с помощью газовой горелки, чтобы останки трудно было опознать. И вместе с сообщником вывез и закопал в Щепкинском лесу. Там тело пропавшей и нашли.

«ПРОЩАЛА ЕМУ ВСЕ»

Почти сразу после громкой истории адвокат был лишен своего статуса. Но вину категорически не признавал даже на суде. А его приятель признался в соучастии и рассказал, как все было, согласно его версии. Судьбу обвиняемых решал суд присяжных.

Во время процесса убитые горем родители Анны вспоминали, как она познакомилась с будущим супругом:

- Это было в очереди в поликлинике. После ДТП дочь повредила ногу и была в гипсе. Валентин сам завел разговор и рассказал, что работает адвокатом. Предложил помощь, если начнутся разбирательства. Так и завязались отношения.

Мать молодой женщины нельзя было слушать без слез:

- Моя дочь прощала ему то, что прощать нельзя. А он старался контролировать ее во всем. Мы все были против отношений дочери с этим человеком. Но уважали право ее выбора, - говорила на суде Лидия Андреевна.

ИЗВИНИЛСЯ ПО ТЕТРАДКЕ

Во время последнего слова Валентин вину не признал. Читал все по тетрадке, равнодушно извинился перед родителями Ани, за то, что они страдали. А еще говорил суду, что у него четверо сыновей, и что он хочет успеть их воспитать сам.

- Но мы не увидели раскаяния в его глазах! И попросили назначить ему пожизненное лишение свободы, - рассказала мать погибшей.

В итоге судья приговорил Валентина к 16 годам колонии строго режима. Экс-адвокат его выслушал молча.

«НАДО ДЕРЖАТЬСЯ РАДИ ВНУКА»

Общего сына Анны и Валентина теперь воспитывают родные убитой.

- Весь этот кошмар мы перенесли очень тяжело, - признается Лидия Андреевна. - Но нам надо держаться ради внука. Он у нас большой молодец, закончил пятый класс на одни пятерки! Отличник!

А некоторое время назад пожилые супруги узнали, что их зять погиб.

- Знакомые навещали на новом кладбище могилу своего родственника и вдруг увидели рядом свежую могилу, в венках и цветах, крестом и свежей табличкой, - вздыхает женщина. - Фотография и дата рождения не оставляли сомнений – это наш бывший зять. Выходило, что погиб он в СВО…

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