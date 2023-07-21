Рыбак вытащил на берег сумку и был шокирован, открыв ее. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В пятницу, 21 июля, в Ростове начинается процесс по одному из самых резонансных уголовных дел последнего времени - о мальчике, тело которого из реки Темерник случайно выловил местный рыбак.

Оперативникам удалось быстро установить личность ребенка. В тот же день был задержан отец погибшего. Теперь суду предстоит разобраться в этом деле, определив виновность или невиновность родителя.

А пока вспоминаем, как все происходило год назад.

ТЕЛО В СУМКЕ

Все случилось 30 мая прошлого года. Рыбак, сидевший на берегу реки Темерник, случайно выловил большую вещевую сумку. Расстегнул, а там… камни детское тельце мальчика лет семи все в синяках и гематомах. На крик сбежались другие коллеги. Вызвали полицию.

Местные жители поверить не могли, что недалеко от их домов произошло такое ЧП. Фото: Артур СЕЛИМОВ

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Были назначены все необходимые в таких случаях экспертизы. Следователи и оперативники приступили к поискам того, кто это сделал.

На исходе дня по подозрению в преступлении был задержан отец мальчика. Выяснилось, они жили с сынишкой в новом ЖК - как раз неподалеку от того места, где и выловили страшную находку.

Мужчина пояснил следователям, что ребенка не убивал. Просто, проснувшись рано утром и дотронувшись до сынишки, почувствовал – тот холодный. Понял, что ребенок, вероятно, мертв. Но не вызвал ни медиков, ни полицию. А упаковал в сумку и выбросил в реку…

«ЗАБИРАЙ СВОЕГО СЫНА!»

Бывшие знакомые задержанного Алексея (все имена изменены, - прим. авт.) стали активно делиться в соцсетях воспоминаниями.

Выяснилось, что мама мальчика Евгения оставила сынишку, когда ему было всего три года с матерью своего нового мужа на Луганщине. Сказала ей, что заберет ребенка через пару-тройку дней и пропала.

Полицейские прочесывали район, пока не вышли на след подозреваемого. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Пожилая женщина, как могла заботилась о мальчонке. Но тот рос. Нужно было готовиться к школе. И тогда она разыскала Алексея, первого мужа Евгении, который и был записан по документам как его ребенка. Объяснила, что мальчика нужно скоро отдавать в школу. А она ему никто. Даже – не опекун. И заниматься этим даже не имеет права. Поэтому мужчине теперь нужно самому позаботиться о сыне.

Алексей тогда приехал и забрал ребенка в Ростов. Вообще, на его странице в соцсетях очень много снимков, где он с еще совсем маленьким сынишкой: то на руках держит, то на улице гуляет. Вроде, относился с нежностью и по-доброму.

БАБУШКИ НЕ ПРИ ДЕЛАХ?

Женщина, на попечение которой Женя так легко оставила своего тогда еще трехлетнего сына, утверждала, что поддерживала связь с Алексеем. Звонила. Разговаривала с мальчиком. И, вроде бы, ничего не предвещало беды…

У самого Алексея тоже есть мама. На одном из фото на его странице женщина кормит еще совсем маленького внука кашей из ложечки. Правда, как оказалось, сама бабушка - в Нальчике. Если знала, что у сына с внуком материальные трудности, а ребенок не ходит в детский сад и ему пора бы в школу, то почему не вмешалась?

Впрочем, как и мама Жени. Та тоже живет в другом городе. Но ни с Алексеем, ни с его семьей практически не общалась. Говорят, трудности в общении и взаимопонимании у них возникли еще на заре отношений дочери с первым мужем.

Дом, где жили отец и сын, даже не был еще полностью заселен. Фото: Артур СЕЛИМОВ

ИЗ СПАСАТЕЛЯ В ДВОРНИКИ

Хотя один из сослуживцев написал о мужчине в соцсетях только хорошее. И не верил, что тот мог погубить ребенка. Рассказал, что Алексей отслужил в танковых войсках, а после армии, вроде бы, устроился спасателем. После - ушел в охрану. Жил то в Таганроге, то в Новочеркасске. Потом, когда взял ребенка к себе, переехал в "однушку" к брату в Ростов. И вроде бы устроился работать дворником.

Бывшая гражданская жена Алексея вспоминала, что он был добрым. Хорошо относился к ее 11-летней дочери. Но женщина разорвала отношения с любимым, когда тот привез своего сынишку:

- Я кормила мальчонку и заботилась о нем, но потом просто не было сил на все это. Тем более, у самой подрастала родная дочь.

Зато соседи этой пары говорили прямо противоположное. Утверждали, что мужчина часто поколачивал сына, а сожительница недолюбливала мальчика. Что рос он предоставленным самому себе. Часто был часто голодным и иногда воровал еду в ближайшем магазине.

Одна из соседок утверждала, что якобы обращалась и в полицию, и в органы опеки, чтобы те отреагировали на вопиющую ситуацию. Но, в итоге, случилось то, что случилось…

Дом, где жил подозреваемый, мальчика не видели давно. Фото: Артур СЕЛИМОВ

ОТКАЗАЛСЯ ОТ ОТЦОВСТВА

Зато, как только Алексея задержали, он моментально отказался от своего отцовства. Сказал, что ребенок ему якобы вообще не родной. Следователи назначили генетическую экспертизу.

После всего произошедшего знакомые Алексея отыскали запись на одном из женских форумов. Она появилась на следующий день. Женщина написала, что она мама мальчика:

- Сегодня мне позвонили из полиции и сказали, что мой муж задержан, а мой сын - убит. Многие скажут, что я ужасная мать, что не стала жить с ребенком, что я в этом виновата… Но я просто хочу сказать, что у меня есть сердце, и мне сейчас невыносимо больно. Я абсолютно одна с этим горем в чужом городе… Я не самая лучшая мать, это правда… Но я не бессердечная тварь. И мне очень больно...

Интернет-пользователи моментально изучили странички Жени в соцсетях.

- Новые фото выставляла в соцсетях чуть ли не ежедневно, а времени поинтересоваться судьбой маленького сына не было? - писали комментаторы.

«НЕ МОГЛА ЗАБОТИТЬСЯ О СЫНЕ»

Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, женщина почти сразу же приехала в Ростов. На допросе она рассказала, что вынужденно оставила сына с той самой женщиной-бабушкой, уехав в другой регион. Потом узнала, что ребенок у родного отца - Алексея. И что какое-то время даже высылала деньги на его содержание.

- По ее словам, она сама попала в какой-то переплет и нуждалась в средствах к существованию. Поэтому не могла заботиться о сыне, - продолжает собеседник издания. - Была уверена, что раз он со своим отцом, то все в порядке. А еще говорила, что очень страдает и жалеет, что все так страшно закончилось.

Как только мужчину задержали, он моментально отказался от своего отцовства. Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЧУЖОЙ И НЕНУЖНЫЙ

По сути, это история просто чудовищного людского равнодушия. Жизнь семьи, была на виду. Если верить написанному в сети, ребенка били, он голодал, воровал. Получается, его многие видели и жалели, но ничего не делали.

Вопросов, по-прежнему очень много. Например, как вышло так, что 7-летний мальчонка жил в большом городе без документов, без постановки на учет в той же поликлинике, не ходил в детский садик?

Органы опеки заявляли, что никаких письменных обращений по поводу этого ребенка к ним не поступало. А, значит, получается, и отреагировать должным образом они не могли. Дескать, их вины в этом нет.

- Его будто бы и не существовало вовсе. Мальчик, которого как бы не было, - написал кто-то в Сети, когда вся эта чудовищная правда всплыла.

СУД НАЗНАЧЕН НА 21 ИЮЛЯ

Как сообщили в Следственном комитете региона, расследование этого уголовного дела завершено и направлено в суд.

Известно, что по результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила от совокупности нескольких факторов – крайней степени истощения, запущенных врожденных и приобретенных болезней.

Мужчине предъявлено обвинение по трем статьям, в том числе за истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Первое слушание по этому делу пройдет 21 июля. По словам старшего помощника прокурора Советского района Ростова Нино Калюжиной, на нем суд, вероятнее всего, определит порядок слушания. Не исключено, что в тот же день будет зачитано обвинение.

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