Получить много баллов не значит стать умнее: Почему в Ростовской области выросло число стобалльников

ЕГЭ оставляет разные воспоминания и впечатления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области выросло число 100-балльников. Как рассказали в региональном минобре, в этом году было написано 149 таких работ, в то время как в прошлом - 107.

Кроме того, выросло и количество двухсотбалльников. В этом году их насчитывается 14 человек, в 2022-м – шесть. А вот триста баллов по трем предметам набрали три человека, в прошлом году — один.

Налицо – рост достижений по результатам ЕГЭ в регионе. За счет чего он происходит: то ли стали проще задания на ЕГЭ, то ли поумнели школьники? А, может быть, есть еще какие-то объяснения таким достижениям?

Узнали, что думают по этому поводу вчерашние школьники, которые только недавно сдали ЕГЭ, а также их родители и педагоги.

ЧТО ГОВОРЯТ УЧИТЕЛЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

- Интеллектуальный уровень детей особенно не возрос, - признает учитель математики Светлана. - Это такие же ребята, с такими же способностями, как были и десятилетия назад. Но они стали организованнее и целеустремленнее, чем раньше.

Так, некоторые за два-три года до окончания школы знают, какие предметы будут сдавать и упорно готовятся к этому. Думаю, что секрет высокого результата на ЕГЭ, кроется именно в этом. Тем более, хочу отметить, что задания по моему предмету легче не стали.

С мнением коллеги согласна и учитель по обществознанию Евгения:

- Задания на экзаменах довольно сложные, а показатели наивысших результатов действительно растут. Думаю, это связано с тем, что и дети, и родители уже осознали, что ЕГЭ - важный рубеж в жизни, который во многом определяет дальнейшую судьбу. Поэтому тщательно готовятся к нему.

А вот у преподавателя вуза на этот счет другие наблюдения.

- Я встречаюсь со студентами уже в аудитории, и мне все равно 100 баллов у них было по ЕГЭ или нет, - делится Елена. - Умнее или глупее оказались молодые люди, инициативнее или нет, зависит от набора в конкретной группе. Если там есть хотя бы пять толковых заинтересованных ребят, то будет казаться, что студенты, в целом в группе, умнее. А, случается и так, что группа с середнячками кажется инертной.

На мой взгляд, стобалльников стало больше, потому что целая индустрия нацелена на достижение максимального показателя. Но системная проблема в том, что набрать большое количество баллов на ЕГЭ, не значит стать умнее. По собственному опыту могу точно сказать: молодые люди, которые сдали историю на высокий балл, на самом деле, могут знать ее плохо.

...А ЧТО ВЧЕРАШНИЕ ШКОЛЬНИКИ

- Я специально готовилась только к литературе, - говорит выпускница прошлого года Анастасия. - Она была мне нужна для поступления. Внимательно читала все произведения и старалась вести читательский дневник. Это было проще простого потому, что у меня есть свой маленький литературный клуб, где мы с подругами выбираем книгу, читаем ее в течение трех недель, а потом собираемся и обсуждаем.

Экзамен прошел легко. Как только я увидела в заданиях знакомые названия произведений и вопросы, кажущиеся предельно простыми и понятными, то расслабилась и все спокойно сделала. Написала хорошие сочинения, быстро проставила тестовую часть и вышла со спокойной душой. Результат очень порадовал, баллов хватило для поступления.

Жалко, что современные школы не нацелены на подготовку к ЕГЭ, и в семьях вынуждены прибегать к услугам репетиторов и образовательных центров. Если бы было по-другому, думаю, каждый выпускник мог бы получить на экзаменах высокие баллы.

Другие впечатления от сдачи ЕГЭ остались у выпускницы Анны:

– Период подготовки к ЕГЭ – депрессивный и очень напряженный, долгий к тому же. Не люблю его вспоминать, хотя результатом довольна. Стобалльников же, думаю, в области больше потому, что в целом с каждым годом растет число выпускников. Кстати, средний балл сдачи, кажется, не меняется, он наоборот периодически падает.

...И РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ

- Подготовка к ЕГЭ — нервное мероприятие, но у нас оно прошло без негатива, - рассказывает свою версию событий мама Анны Светлана. - Готовиться начали не в последний год, а фактически еще перед 9-ым классом, а в 10-11 классах – продолжили. И остались довольны результатами. Ребенок сдавал четыре экзамена, два из них – по выбору. Все сдали на высокие баллы – 90+ .

Думаю, что детей, сдавших на 100 баллов, становится больше, на мой взгляд, потому, что теперь раньше начинается подготовка к этому формату экзамена. Фактически все начинается с ВПР, которые дети пишут каждый год, начиная с начальных классов. А это тот же формат, что и ЕГЭ. Ну, и осознанней стал выбор предметов как у детей, так и у родителей. Потому что ЕГЭ – это, правда, непросто. Как правило, в 10-11 классы идут дети, которые нацелены на вуз.

Учителя начальных классов Алены сын - студент колледжа. В вуз он не поступил.

- Сейчас, чтобы попасть на бюджет в вуз, нужно получить очень высокие баллы, - говорит она. - Для моего сына это казалось нереальным, хотя он хорошо учился в школе и без троек учится в колледже. Но мы живем в сельской местности, где учителей явно не хватает. Мы понимали, что достойно подготовиться к ЕГЭ не сумели бы в таких условиях потому, что была бы нужна помощь репетиторов. Но транспорт в районный центр у нас ходит один раз в сутки и то не каждый день, поэтому до репетиторов мы бы не доехали. Да и денег их оплачивать у нас не хватило бы.

Что касается возросшего количества стобалльников. Могу предположить, что идет про «натаскивание» на ЕГЭ. По крайней мере, по моему мнению, дети точно умнее не стали. Наверное, грамотный репетитор может «натаскать» толкового ребенка на нужную форму. И грамотный учитель, возможно, тоже может это сделать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

300 баллов по результатам ЕГЭ получили три выпускницы Ростовской области

Подведены итоги сдачи без учета резервных дней (подробнее)