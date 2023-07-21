Очевидцы вызвали на место скорую помощь и полицию.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В офисном здании в центре Ростова 21 июля произошло ЧП. Мужчина застрелил бывшую жену и ранил себя в барбершопе. Как выяснилось, после развода экс-муж не оставил женщину в покое, а начал постоянно устраивать ей скандалы.
По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», 41-летняя Анастасия и 44-летний Николай развелись почти два года назад. ( имена изменены — прим. ред.) По словам знакомой женщины, у экс-супруга был сложный характер, и в какой-то момент она решила разорвать с ним отношения.
После развода женщина сосредоточилась на работе: занялась бизнесом и открыла собственный барбершоп. А вот бывший муж не собирался отпускать Анастасию.
— Он ее преследовал. Выводил на разговоры, орал, избивал, — рассказывает собеседница издания.
Происшествие случилось в одном из офисных зданий.
Фото: Дмитрий Кутепов
Николай не раз появлялся и на работе у Анастасии. Такие визиты нередко заканчивались скандалами.
21 июля мужчина пришел в барбершоп супруги. Завязалась ссора. Внезапно Николай достал травматический пистолет и на глазах у сотрудников салона выстрелил в бывшую. После этого ранил себя.
Экс-супруги получили тяжелые травмы, но были живы. Вызвав скорую помощь, очевидцы помогли им спуститься на первый этаж, откуда их забрали медики.
Спустя некоторое время Анастасия скончалась в больнице. Николаю планируют провести операцию. По предварительным данным, смертельная опасность ему не угрожает.
Следователь и криминалист осматривают место происшествия. Фото: СУ СКР по Ростовской области.
ОФИЦИАЛЬНО
Как сообщили в региональном управлении СКР, по факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Следователь и криминалист осматривают место происшествия. Назначены экспертизы.
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