В Ростове скончалась владелица барбершопа, которую мужчина ранил из пистолета прямо в салоне

Пострадавшая попала в больницу с тяжелым ранением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скончалась женщина, которую ранили в барбершопе в центре Ростова. Мужчина, один из посетителей, напал на нее прямо в салоне 21 июля.

Стало известно, что ростовчанка владела салоном красоты. Около 11 часов она как обычно была на рабочем месте, когда сюда пришел подозреваемый. По предварительным данным, он — бывший супруг женщины.

Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону» очевидцы, между хозяйкой барбершопа и мужчиной завязался конфликт. Во время ссоры ростовчанин достал травматический пистолет и выстрелил сначала в женщину, потом в себя. Раненым помогли добраться до лифта и спуститься на первый этаж, где их передали врачам скорой помощи.

По словам источника, женщина была в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась. У подозреваемого также серьезное ранение. Однако ему смертельная опасность не грозит.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Они осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Причина конфликта пока неизвестна.

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