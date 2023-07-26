В форме и с кондиционером: что изменится с 1 августа в работе общественного транспорта Ростова

Кондиционер в автобусе № 67 оказался в рабочем состоянии. Но так бывает не всегда. Фото: Дмитрий Кутепов

С 1 августа 2023 года в Ростове начнут действовать новые контракты с перевозчиками, которые обслуживают городские автобусные маршруты. Теперь они заключаются на четыре года. Рассказываем, как это отразится на жизни ростовчан.

«ТАК ДУШНО, ЧТО ЛЮДИ СОЗНАНИЕ ТЕРЯЮТ»

Прежде всего, ростовчане должны увидеть разницу, заходя в автобус — перед ними теперь должен быть водитель автобуса, облаченный в фирменную форму.

Также в самый засушливый и жаркий месяц года, август, пассажиры по достоинству должны оценить то, что во всех автобусах должен быть кондиционер. Сейчас, напомним, он есть в подавляющем большинстве, но не везде. Однако как они будут работать на практике, покажет время. А на духоту и жару в салонах многие ростовчане жалуются регулярно.

— Порой так душно, что люди сознание теряют. Но даже если кондиционер есть, то до задних рядов не достает, и в хвосте - традиционное пекло, — рассказала о своем видении работы общественного транспорта в донской столице жительница Левенцовки Александра.

ЧАСТЬ - НОВЫХ, ЧАСТЬ - ПРАКТИЧЕСКИ НОВЫХ

— Самое главное — примерно треть автобусов, особенно утром и вечером, не выполняют график, — сообщила Марина, собиравшаяся ехать на Чкаловский. — Ситуация, когда по Яндекс-картам автобус должен прибыть, а его нет (а значок автобуса на карте есть), бывает до сих пор.

Однако решать эту проблему в Ростове будут так: к началу следующего месяца в городе существенно обновится автобусный парк — муниципальный перевозчик «Ростовпассажиртранс» уже купил 25 новых автобусов белорусской марки «МАЗ». Работать они будут на маршрутах №№ 94 и 96. Всего на этих маршрутах будут курсировать 38 машин.

— Автобусы выйдут на линию уже 1 августа и будут работать на маршрутах, которые обслуживают Западный и Северный жилые массивы, а также Военвед и Сельмаш, — отметил Алексей Валентинович.

Всего же до 1 августа в донской столице купят 80 новых автобусов, а также 67 тех, которым еще нет и четырех лет. На это пойдут средства из городского, областного и федерального бюджетов.

В некоторых автобусах водители закрывают двери, когда машины едут. Фото: Дмитрий Кутепов

Кроме того, сверх этого до конца года приобретут 42 автобуса и 20 электробусов, а также 6 зарядных станций к ним на общую сумму 1,7 млрд. рублей. Всего в 2023 году в общественный транспорт города инвестируют 3,5 млрд рублей.

ГЛАС НАРОДА

«Пусть хотя бы репертуар сменят!»

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» вышел на остановки и узнал о том, что конкретно сейчас не устраивает горожан в работе автобусов:

— Автобусы переполненные. Кондиционеры есть, но часто не работают. Нормально работают только в часы-пик в направлении Северного и Западного, — сообщила Элина, ждавшая автобус № 67. — Еще раздражают «свистки». Они до сих пор существуют в районе «Горизонта» и на Страны Советов.

— Состояние автобусов стало заметно лучше. Но они грязные, особенно под вечер, — поделилась мнением Олеся. — А еще личное — надоело объявление «Внимание, образование свалок в Ростове-на-Дону...». Ну, если без рекламы не обойтись, то пусть хотя бы репертуар сменят.

- Удручает, когда на тот же автобус №71 очередь порой стоит целой змейкой вплоть до перехода. Это, как правило, происходит в промежутке с 18.00 до 20.00, — рассказала о проблеме Светлана. - Ну, и наконец, не все соблюдают свой график. Если из центра можно уехать поздним рейсом, то на Левенцовке водитель просто игнорирует остановку. Так, с 20.00 до 21.00 мимо тебя могу проехать около трех-пяти пустых автобусов. С чем это связано? Вопрос.

АЛЛО!

Куда звонить и жаловаться

Сообщить о проблемах в работе общественного транспорта Ростова можно по телефону «горячей линии» Центра интеллектуальной транспортной системы 8-800-222-76-76.

Также можно позвонить на «горячую линию» Минтранса области 8-863-253-57-27.

КСТАТИ

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» лично проверил, как быстро можно по ним дозвониться по этим телефонам. Как оказалось, они доступны и на соединение с оператором ушло секунд 10.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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