Майский мед в Ростовской области удалось собрать немногим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уж какого меда только нет на прилавках Ростовской области: гречишный, кориандровый, донниковый, эспарцетовый, каштановый, липовый, акациевый.

Каждый, говорят продавцы, качественный и свежайший, но при этом признаются: не всегда местный. Липовый мед часто привозят из средней полосы России, каштановый – с Кавказа. Больших посадок этих деревьев в Ростовской области нет. А какой же мед получают на пасеках в нашем регионе?

ИЗ-ЗА ДОЖДЕЙ ПЧЕЛЫ НЕ МОГЛИ «РАБОТАТЬ»

Вообще, чаще всего на Дону пчеловоды качают три вида меда: майский (именно он остается жидким длительное время, - прим.авт.), разнотравье и подсолнечный. Однако случается и так, что удается покачать мед только двух сортов, а то и одного. Вот и 2023 год оказался для медового сбора в Ростовской области не самым урожайным.

С одной стороны, дожди лили постоянно, и растения должны были бы активно выделять нектар. Так, собственно, и произошло с акацией в некоторых территориях. Только пчелы нередко попросту не могли его собрать потому, что мешал дождь.

В итоге, майский мед удалось покачать лишь единицам. И то хвастаться объемами полученного продукта пчеловоды не могут.

- Майского меда собрал меньше, чем в прошлом году. Из-за дождей пчелы не могли работать, – рассказал пчеловод Александр из Азовского района. – Разнотравье вообще покачать не удалось. Несмотря на влагу, цветы не выделяли нектара. Было холодно.

Пчеловоду из Батайска Михаилу качать мед пока вообще в этом году не приходилось. Он рассчитывает, что хотя бы подсолнечник даст какой-то ощутимый сбор.

Пока же на прилавках уже предлагают майский мед. Цена, соответственно выросла, средняя цена за три литра - три-четыре тысячи рублей. Дороже всего предлагают акациевый мед, он выходит рублей на сто за литр дороже.

ТВЕРДЫЙ НЕ ЗНАЧИТ ПЛОХОЙ

Сейчас пчеловоды делают ставку на подсолнечный мед. Подсолнечник уже зацвел, пчелы носят с полей нектар, и, значит, скоро на прилавках Ростовской области появится много местного подсолнечного меда.

В отличие от майского, подсолнечный может быстро кристаллизоваться даже из-за небольшого понижения температуры. И это нормально.

Пчеловоды делают ставку на сбор меда с подсолнечника. Его должно быть больше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Некоторые связывают кристаллизацию меда с подкормкой пчел сахаром. Но это не так. Как раз-таки из-за кормежки насекомых сахаром сладкий продукт кристаллизоваться не будет, - рассказал пчеловод, специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов. - При этом некоторые специально подогревают засахаренный мед, чтобы он стал жидким. Но это не всегда правильно потому, что мед может подвергаться воздействию температуры не выше 46 градусов. В противном случае, он не только теряет свои полезные свойства, в нем образуются еще и вредные вещества.

По словам специалиста, на прилавках такой чрезмерно разогретый и доведенный до жидкого состояния мед тоже может появляться. Пользы от него никакой. Как и от инвертированного, искусственного, продукта.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ МЕД

Владимир Иванович добавил, что отличить в бытовых условиях, кормили ли пчел сахаром и есть ли в меду антибиотики или другие вредные вещества, не получится. А они могут быть.

- Во-первых, пчелы болеют, и их надо лечить, применять лекарства, - перечисляет эксперт. - Правда, если это делать правильно, то в продукте ничего не окажется. Однако кто же может дать гарантию, что пчеловод выбрал разрешенные препараты и пролечил пчел в нужное время? И, во-вторых, насекомые летают по полям, а растения на них могут обрабатываться совсем не тем, чем нужно.

Например, отмечает донской пчеловод Александр, около семи лет подряд после зимовки пчелы выходят все более ослабленными. Такая картина наблюдается у большинства его знакомых пчеловодов в Ростовской области и Краснодарском крае.

КАК СПАСТИ И СПАСТИСЬ

Специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов уверен: нужно установить более жесткий контроль за обработкой полей.

– Сегодня мы не слышим о массовой гибели пчел в результате протравки полей, как это было пару лет назад, – рассказал Владимир Иванович. - Фермеры выполняют распоряжения о том, что поля должны обрабатываться за определенное время до цветения. Но ведь и препараты нужно бы использовать только те, что разрешены. Но так делают не все.

Он добавил, что растение хотя и не обрабатывается во время цветения, может впитывать яды, а потом выдает их с нектаром цветка. Пчела не получает ударной дозы отравы, из-за чего не гибнет сразу. Но приносит в улей нектар с вредными веществами. Они остаются в меду. В итоге, насекомые едят зимой не то, что нужно: ослабевают и погибают. Такой мед может попадать и на наши столы. Подтвердить же качество продукта могут только лабораторные исследования.

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