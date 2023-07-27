«Было ощущение, что он плавал»: в аквапарке Ростова прокомментировали гибель четырехлетнего ребенка

Происшествие случилось в аквапарке возле Северного водохранилища. Фото: Иван МАКЕЕВ

В аквапарке Ростова 26 июля скончался четырехлетний мальчик. Что произошло с ребенком, сейчас выясняют следователи — возбуждено уголовное дело. Ситуацию «КП-Ростов-на-Дону» прокомментировал руководитель аквапарка.

— Соответствующие видеоматериалы я передал следователям. Со слов прибывших медиков, воды в легких у него не было. Мальчик не тонул, он барахтался на спине. Было ощущение, что он плавал, — сообщил директор аквапарка Виталий Ивахненко. - Мы готовы оказать любую помощь родственникам мальчика.

В самом аквапарке проходит служебная проверка.

Напомним, по словам источника «КП-Ростов-на-Дону», когда мальчика достали из бассейна, он был еще жив. Его пытались реанимировать сотрудники скорой помощи, но не смогли. Предварительно, на виске ребенка была рана. Точные причины трагедии установят специалисты.

Редакция «КП-Ростов-на-Дону» приносит соболезнования близким погибшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мать попала в больницу из-за шока: что известно о гибели четырехлетнего мальчика в аквапарке в Ростове

В Ростове четырехлетний ребенок погиб в аквапарке, власти проверяют все места с открытыми бассейнами. (Подробности)