Ростовчанка убила мужа после того, как он оставил ее с машиной в кювете ждать эвакуатор

Когда машина оказалась в кювете, супруг ушел домой, а расстроенная жена осталась ждать эвакуатор. Фото: Рамиль Галиев

Глядя на Марину (все имена изменены — прим. ред.), соседи не раз горько улыбались: сильная женщина, она-то точно коня на скаку остановит. Дама видная, в самом расцвете лет — ей 46. И такая, мягко говоря, эмоциональная...

СТРАСТИ В МОЛОДОЙ СЕМЬЕ

Знакомые рассказывают, что четыре года назад Марина познакомилась со своим ровесником Петром. У них завязался роман, а через три года обоюдной «проверки» они решили пожениться.

Только штамп в паспорте чуда не сотворил. Молодожены, несмотря на то, что им уже не по двадцать лет, и какой-то жизненный опыт уже и накопился, не могли обойтись без ссор и криков.

Часто, жену не устраивало равнодушие новоиспеченного мужа. Марина как и раньше управлялась со всеми делами, будто не с супругом совместное хозяйство ведет, а просто гостя принимает. На этой почве день да через день у них дома от криков сотрясались стены.

В какой-то момент Марина даже «убежала» отдохнуть от мужа на дачу на окраине города, но ненадолго. Супруг приехал за ней.

ВЫТОЛКАЛИ МАШИНУ В КЮВЕТ

Но один случай стал последней каплей. Как рассказал источник «КП - Ростов-на-Дону», в августе прошлого года супруги поехали на рынок закупить продукты. На обратном пути сломалась машина. Заглохли на трассе, правда, недалеко от поворота к их дачному поселку.

В тот день Марина и Петр поехали на рынок и на пути домой застряли на трассе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Машину решено было своими силами дотолкать до двора. Скорее, решила Марина, а Петр просто смирился со своей участью. Он в этой поездке был за пассажира. Чтобы не скучно было, еще по пути на рынок взял с собой в мини-путешествие бутылку, так что помощник из него был не самый полезный. В итоге, Марина толкала авто сама, но ситуация только усугубилась - машина оказалась в кювете.

БРОСИЛ ЖДАТЬ ЭВАКУАТОР ОДНУ

Пораженная тем, что все старания пошли насмарку, жена устроила скандал. И в какой-то момент муж просто оставил ее с машиной в кювете и пошел пешком домой. Женщина тем временем вызвала эвакуатор и осталась ждать помощи.

Когда машина оказалась на своих четырех, а уставшая и злая Марина вернулась домой, супруги продолжили выяснять отношения. Женщина была возмущена тем, что ее муж отдыхает и палец о палец не ударил, пока она возилась с автомобилем. В ответ получила встречные претензии насчет своей крикливости.

Слово за слово, и градус напряженности в доме рос с каждой секундой. В какой-то момент дошло до потасовки. Супруги размахивали руками, и тут в пылу ссоры заблестело лезвие ножа. Мгновение - и оно оказалось в груди Петра.

Позже Марина будет рассказывать следователям, что это была вынужденная самооборона. Мол, когда закатила мужу скандал, он кинулся на нее с ножом, а она умудрилась разоружить пьяного и в первый раз, и во второй. И вторым отобранным ножом якобы и ранила мужа.

Во время потасовки у кого-то в руках заблестел нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГРОЗИТ ДО 15 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

После этого Марина под хрипы мужчины просто вышла из дома. Говорила, сперва подумала, что он спит, а когда сообразила, что наделала и вернулась, муж уже еле дышал.

Тут-то женщина, наконец, начала осознавать, что произошло. Испугалась, вызвала «скорую», пыталась реанимировать супруга и даже позвала соседа помочь. Но, пока медики приехали, им оставалось только констатировать смерть человека.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В декабре оно было направлено в суд, - прокомментировали в Ростовской областной прокуратуре.

Добавим, если вина женщины будет доказана в суде, ей может грозить тюремное заключение от шести до 15 лет лишения свободы.

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