Бил головой о батарею и выдирал волосы: после «приворота» ростовчанин избил любимую до полусмерти

Мужчине показалось, что его приворожила любимая, и он набросился на нее с кулаками. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Краснодаре судебная коллегия по уголовным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции оставила в силе приговор ростовских коллег, осудивших ростовчанина за зверскую экзекуцию, которую тот устроил для своей любимой. Но даже после многочисленных переломов и страшного кошмара она его простила и до сих пор просит смягчить наказание…

ЧТО ЗА ПРИВОРОТ?

Дело было еще в 2019 году. 33-летний Рустам (все имена изменены, - прим. авт.) вернулся из колонии после того, как отсидел почти 10 лет за дерзкое разбойное нападение. На свободе его ждала любимая красавица-блондинка. С бухгалтером Натальей они встречались еще до приговора, и все эти годы она ждала его из мест лишения свободы.

Вернувшись, Рустам устроился на работу, держал себя в хорошей форме - как-никак в прошлом был спортсменом и увлекался единоборствами. И не скрывал, что интересуется и другими женщинами.

В тот день он нашел в серванте у Натальи свои фотографии. Вот только надписи на них показались ему странными: мужчина решил, что та захотела его приворожить, и впал в ярость. Последствия на языке уголовного кодекса прозвучали как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшей».

БИЛ ГОЛОВОЙ О БАТАРЕЮ

Без лишних слов разъяренный Рустам подскочил к Наталье и с размаху ударил кулаком в лицо. Да так, что та отлетела в дальний угол кухни! Затем схватил ее за волосы и стал волочить по полу, а после - бить головой о холодильник и батарею. Из носа женщины текла кровь, но новые удары сыпались на нее с новой силой. Домашний кошмар набирал обороты.

Руслану связал женщине руки поясом от халата и затолкал в рот тряпку, чтобы не звала на помощь и не кричала. В это время обеспокоенные шумом соседи уже стали звонить в дверь. Дождавшись, когда те уберутся восвояси, мужчина зажал голову жертвы между коленями и начал выдирать ей волосы.

Он видел, насколько Наташе плохо и что ей трудно дышать, но не унимался - бил снова и снова. В какой-то момент несчастная попыталась оттолкнуть мучителя ногой. Но любовник с размаху прыгнул на нее, сломав женщине лодыжку. Как позже выяснят медики, плюсом к сломанному носу и ребрам, сотрясению головного мозга и многочисленным гематомам.

СПАСЛА НАЧАЛЬНИЦА

Такая экзекуция продолжалась в квартире Натальи все выходные. А в понедельник, когда та не появилась на работе - а ведь раньше даже никогда не опаздывала, ей на мобильный позвонила начальница. Но по телефону всегда приветливая подчиненная на вопросы отвечала односложно и попросила отгул на два дня. Объяснила, что нездоровится.

Босс заподозрила неладное, а через время в мессенджер ей пришел снимок от обезображенной Натальи со словами "меня избил любовник". Она перезвонила несчастной и сказала, что вызывает к ней скорую.

- Я сам отвезу тебя в больницу! – заявил Рустам. А по дороге научил, что нужно сказать: мол, на улице на нее напали какие-то неизвестные и сильно избили. Она так и сказала...

А вот начальница молчать не стала. Она позвонила родителям Натальи, а те написали заявление в полицию. Рустама задержали и предъявили обвинение в «причинении тяжкого вреда здоровью человека с особой жестокостью, издевательствами и мучениями для потерпевшей». На суде Наталья просила строго не наказывать любимого... Но суд назначил мужчине наказание в виде семи лет колонии строгого режима.

А ЖЕСТОКОСТИ НЕ БЫЛО

Уже позже этот приговор суда Советского района Рустам, его адвокат и простившая его Наталья обжаловали сначала через Ростовский областной суд. Но когда и тот оставил его без изменений, то подали апелляцию выше.

Женщина заявила, что жестокости мужчина к ней не проявлял. Разве может быть приговор ему таким суровым? Может он вообще был в состоянии аффекта?

Как сообщила старший помощник прокурора Советского района Нино Калюжина, судебная коллегия по уголовным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, изучив это дело, оставила приговор в силе.

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А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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