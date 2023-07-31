Спасатели разбирают завалы, под которыми может находиться хозяин гаража. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Утро понедельника, 31 июля, для жителей Волгодонска, выдалось недобрым. В одном из гаражных кооперативов прогремел взрыв Об этом сообщают донские власти со ссылкой на главу администрации Волгодонска Сергея Макарова.

Последние новости о взрыве газа в Волгодонске 31 июля 2023

По словам главы, взрыв в гаражном кооперативе прогремел утром 31 июля.

- Уважаемые жители Волгодонска, сегодня в 9.07 в гаражном кооперативе по мира 15 произошел взрыв, - обратился на видео к жителям города глава администрации Сергей Макаров.

От взрыва пострадали пять строений, два разрушены полностью. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Причина взрыва в пятиэтажке в Волгодонске 31 июля 2023

Точную причину взрыва предстоит выяснить специалистам. Глава назвал предположительную.

- Основная версия — взрыв бытового газа, - озвучил Сергей Макаров. - Никаких взрывных устройств нет. Прошу жителей сохранять спокойствие. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, работает МЧС, вызвана дополнительная техника для разбора завалов.

В пресс-службе МЧС по Ростовской области подтвердили эту версию.

- В гаражном кооперативе произошел взрыв, предварительно, газового баллона. Повреждены пять гаражей, из них два разрушены полностью, - рассказали в экстренном ведомстве. - От МЧС на место выехали восемь человек, задействованы две единицы техники.

На место на двух машинах выехали восемь спасателей. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

По словам Сергея Макарова, хозяин гараже, который находился в эпицентре взрыва, находится в подвале. И сейчас ведутся разборы завалов.

Видео взрыва в Волгодонске сегодня

Опубликовано первое видео с места взрыва. Глава администрации города, который выехал на место — в гаражный кооператив записал видеообращение к жителям Волгодонска. На фоне видны гаражные постройки и пожарная машина. А на фотографиях от пресс-службы МЧС последствия взрыва видны в полном масштабе. На них видно, как несколько строений развалились, стены и кровля сложились как карточный домик. По опасным нагромождениям стен и кровли с осторожностью передвигаются спасатели: они пытаются достать из-под завалов хозяина гаража, который, по словам главы администрации, мог находиться в этот момент в подвале гаража.

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