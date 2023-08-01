В Ростовской области банда теневых банкиров помогла обналичить больше миллиарда рублей

Миллионы рублей заработали теневые банкиры из Ростовской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области восемь человек долгие годы помогали скрывать налоги разным фирмам, рассказали в МВД РФ. За 15 лет они заработали больше миллиарда рублей.

ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

Так, лжебанкиры создали 38 фиктивных компаний, которые, якобы, занимались строительством, грузоперевозками и продажей оборудования. На самом деле, бурная деятельность существовала лишь на бумаге. А по факту через эти компании обналичивали деньги другие предприниматели, скрываясь таким образом от налогов.

В полиции пояснили, что через подставные фирмы проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая сложная цепочка перечислений денег между счетами.

За свои незаконные услуги организаторы фиктивных фирм получали проценты и немалые. Так, по информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, «черные банкиры» за 15 лет своей деятельности заработали один миллиард и три миллиона рублей.

МОГУТ СЕСТЬ НА СЕМЬ ЛЕТ В ТЮРЬМУ

Во время обысков у предприимчивых ростовчан изъяли банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счетам, компакт-диски с финансовой информацией.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Сейчас четверо теневых банкиров находятся под домашним арестом, еще четверым запретили определенные действия.

Расследование уголовного дела продолжается. Если суд признает вину, то ростовчане могут сесть в тюрьму на семь лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области задержали банду «черных банкиров», которая заработала более 1 млрд рублей

Участники группы зарегистрировали около 40 липовых организаций (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Жители Ростова-на-Дону потеряли миллионы рублей, вложившись в финансовую пирамиду

Крупную финансовую аферу расследуют донские полицейские (подробнее)