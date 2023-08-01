«На счету была каждая секунда»: В Ростове у Зеленого острова спасли путешественника из Перми, который едва не утонул

Течение стало затягивать пловца под понтонный мост. Фото: Дмитрий Кутепов

Жаркий август так и манит окунуться в воду. И гости Ростова, которые ехали сюда из северных регионов за теплом южного солнца, спешат освежиться в Дону. Так, во вторник, 1 августа, такое купание едва не стоило туристу из Перми жизни. Когда, казалось бы, нет уже шансов выбраться, мужчину достали сотрудники областной службы спасения на воде.

РЕКА НЕШИРОКАЯ, НО ЕСТЬ КОВАРНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

Нередко сибиряки после своих гигантского размаха Лены и Енисея удивляются: и чего в этом вашем Дону такого великого? И без страха лезут в воду. 33-летний пермяк, у которого всю жизнь на глазах Кама, а она в самых широких своих местах достигает 1,8 километра, тоже подумал, что неширокий Дон — это безобидная лужица. Да не тут-то было. Донские спасатели не устают напоминать, что вода — коварна своими течениями и неизвестно, что ждет на дне.

Но гость из Перми зря что ли ехал за полторы с лишним тысячи километров, чтобы идти еще сотню-другую метров до пляжа? Он пошел искать наиболее удобный спуск к воде и подплыл к понтонному мосту, который соединяет Зеленый остров с правым берегом Дона. Да только, видимо, не знал, что здесь очень сильное течение, которое просто затягивает под мост.

УСПЕЛИ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ

К счастью, купающегося в неположенном месте вовремя заметили спасатели Ростовского подразделения областной службы спасения на воде, которые патрулировали акваторию Дона в черте города.

- Сил добраться до берега у человека просто не оставалось, - заметил начальник подразделения Юрий Бурдин. - Голова уже почти скрылась под водой, и на счету была каждая секунда.

Спасатели в последний момент успели схватить тонувшего за руку и поднять на борт катера. Пловца доставили на берег и провели с ним ликбез: рассказали, где можно купаться в Ростове, а где нельзя. А от предложенной медпомощи мужчина отказался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прошли сквозь тьму и волны: в Ростовской области во время стихии спасли троих рыбаков

Лодка с тремя рыбаками в Ростовской области перевернулась в реке Дон (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Таганроге спасли рыбака на пробитой резиновой лодке

Мужчина рыбачил в полутора километрах от берега (подробнее)