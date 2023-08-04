«Говорить уже не мог, просто тянул руки»: как внук и его приятель досмерти забили ветерана ради «похоронных» денег

В Ростовской области пенсионер погиб от рук внука и его приятеля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В небольшом селе Азовского района Ростовской области до сих пор не верят, что 84-летнего местного жителя лишил жизни родной внук.

- Тимофей Иванович (имена изменены – прим. ред.) ведь сроду никого не обидел, никому слова грубого не сказал. Тихий, скромный человек. Такой смерти он точно не заслужил, - вздыхают селяне.

Пенсионера забил до смерти родной внук и его приятель. Мужчины пошли на преступление ради денег, которые прогуляли в тот же вечер. Суд и их жалеть не стал.

ВЕРИЛ, ЧТО ДЕДУШКА НЕ ОТКАЖЕТ В ДЕНЬГАХ

32-летний Николай в последнее время был болью для всей семьи. Мужчина развелся, да еще и выпивать начал. Мать, сестра и дедушка много раз пытались убедить его сменить образ жизни, но без толку.

В день убийства Николай опять пил с друзьями, а когда алкоголь закончился, отправился к деду. Он был уверен, что старик не откажет в деньгах любимому внуку. Но как только Николай появился на пороге и заикнулся о деньгах, Тимофей Иванович сразу понял, на что их внук хочет потратить.

- А ну-ка домой спать иди, иначе матери расскажу. И денег от меня не жди, - строго сказал пенсионер.

Николай развернулся и поплелся к себе. Но по дороге встретил односельчанина Александра – такого же любителя горячительных напитков. Оказалось, что и того в карманах ветер гуляет.

- А вот у моего деда деньги припрятаны, и не малые. Похоронные старик копил, - рассказал Николай знакомому.

И у мужчин тут же созрел план. Они вдвоем отправились к Тимофею Николаевичу. Приятели знали, что немощный старик не сможет сопротивляться.

20 УДАРОВ И ПОДУШКА

Дверь в ветхий домик выбили ногой. И с ходу ударили пенсионера кулаком по лицу. Тимофей Иванович пытался спастись – начал искать телефон, чтобы позвать подмогу.

- Выруби его, - крикнул внук знакомому.

После чего Александр обрушился с кулаками на пожилого мужчину. Николай присоединился к экзекуции. Как позже установят эксперты, пенсионеру нанесли не меньше 20 ударов по голове, рукам, ногам и туловищу.

- Где деньги? – пытали налетчики свою жертву.

- Но говорить он уже не мог, просто тянул руки, - скажет позже следователям Николай.

Поняв, что Тимофей Иванович уже ничего не может вымолвить, друзья стали обыскивать дом. В шкафу они нашли 400 тысяч рублей.

После этого внук взял нож и ударил им дедушку. А Александр завершил начатое – задушил пенсионера подушкой.

ПОДОЖГЛИ ДОМ И УЕХАЛИ ВЕСЕЛИТЬСЯ

После мужчины подожгли коробку в доме, надеясь таким образом скрыть следы преступления, и уехали кутить. Но поджечь флигель не вышло, огонь быстро потух. Тем временем, приятели вовсю строили планы на вечер и ночь.

Как рассказал «Комсомольской правде - Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, внук убитого написал сообщение знакомой женщине. Он пригласил даму повеселиться с ним, пообещав даже заплатить за ее общество. В доказательство серьезности своих намерений прислал фото денег. Но та отказалась встретиться. Тогда приятели поехали в Ростов в массажный салон. Там они пробыли несколько часов, а после разошлись по домам.

Полицейские быстро вычислили и задержали мужчин.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, Николай и Александр уже предстали перед судом.

- В Ростовском областном суде рассмотрено уголовное дело в отношении двух мужчин, признанных виновными в совершении разбоя с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, убийства, совершенного группой лиц, сопряженного с разбоем, пособничества в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества и покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, - сообщили в пресс-службе.

Николая приговорили к 17 годам лишения свободы, а Александра - к 16 годам заключения в колонии строго режима.

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