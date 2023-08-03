«Могут быть опасны для человека»: почему Таганрогский залив заполонили медузы, рассказал ученый

В некоторых случаях медузы могут быть довольно опасны для человека. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Социальные сети пестрят сообщениями о том, что медузы заполонили Азовское море и Таганрогский залив. На видео отдыхающих – вода, которая кишит студенистыми организмами. А судя по фото, некоторые отдыхающие находят особей куда больше мужской кисти.

- Очень жаль, что медуз становится все больше. В этом году только дважды удалось искупаться в море, хотя пробыли на азовском побережье все последние десять дней июля, – пишут пользователи сетей.

Кто-то делится опытом и говорит, что нужно дождаться соответствующего направления ветра, вот тогда-то медуз унесет и море расчистится. А кого-то беспокоит, что люди иногда очень бесцеремонно обращаются с этими организмами.

О том, почему медузы мешают отдыхающим и опасны ли они для человека, спросили у сотрудника ЮНЦ РАН, кандидата биологических наук Владимира Саяпина.

ОТКУДА МЕДУЗЫ

– Большое количество медуз в Азовском море – это совершенно обычное явление, которое наблюдается в период осолонения водоема, – рассказал «КП-Ростов-на-Дону» Владимир Викторович. - Сейчас отмечается именно такой цикл. Аналогичный был зафиксирован и в 1970-80-х годах. И тогда, и сейчас обилие медуз повторялось и повторяется почти каждое лето.

Если брать конкретно этот отрезок лета, то для медуз сейчас складываются очень благоприятные условия – достаточно теплая вода и большое количество зоопланктона, которым питаются медузы.

Когда корм съедается и меняется температура воды, то медузам становится не так комфортно, как было, и их численность снижается. Но происходит это к середине–концу осени.

ЯД МОЖЕТ СИЛЬНО ОБЖЕЧЬ ГЛАЗА

По словам специалистов, чаще всего в Азовском море можно увидеть такие виды медуз, как аурелия аурита и корнерот. Обитают в водоеме и другие представители класса. Но они очень редко встречаются и остаются незамеченными людьми из-за очень маленьких размеров.

– Корнероты могут быть опасны для человека. Дело в том, что у некоторых людей встречается аллергия на этих водных обитателей. Причем, иногда очень сильная. Нельзя допускать, чтобы корнерот соприкасался с лицом. Яд, который содержится в стрекательных клетках его щупалец, может сильно обжечь слизистые оболочки, в особенности глаза, – рассказал Владимир Саяпин.

А вот за чувствительность медуз отдыхающие могут сильно не переживать.

– Боль, в нашем понимании, характерна для высших животных. У медуз очень примитивная нервная система. Но на неблагоприятные раздражители они реагируют, - заключил Владимир Викторович.

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