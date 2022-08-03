Синеватые, фиолетовые, прозрачные с яркой окантовкой медузы удивляют людей. Фото: vk.com/etorostovnadonu.

Нашествие медуз произошло в Азовском море и Таганрогском заливе. Отдыхающие жалуются, что огромное количество морских обитателей снова заполонили побережье и мешают купаться. Эксперты рассказали, с чем связано явление и когда она закончится.

«МЕДУЗ КАК ПЕЛЬМЕНЕЙ В КАСТРЮЛЕ»

Жители Ростовской области заметили медуз в Таганрогском заливе. Фиолетовые, но чаще прозрачные с яркой окантовкой медузы удивляют людей и внешним видом, и количеством. Вода буквально кишит огромными корнеротами.

Отдыхающие жалуются на нашествие медуз. Фото: vk.com/etorostovnadonu.

- Такое себе, конечно, зрелище. Интересно, это нормальное явление или что-то случилось?, - беспокоятся жители Неклиновского района.

Множество медуз люди замечают и в других районах, на побережье Азовского моря. Отдыхающие жалуются, что в такой воде неприятно купаться, да и опасно - медузы не сильно, но жалят.

Зачастую у берега встречаются медузы внушительных размеров. Фото: vk.com/etorostovnadonu.

- Решили съездить на Азовское море, а там медуз как пельменей в кастрюле. Очень большие, и запах вдоль берега, мягко говоря, особый, - рассказал в сети один из отдыхающих.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ?

Нашествие морских обитателей объяснили в донском Росприроднадзоре. По словам экспертов, явление носит исключительно природный характер и не связано с загрязнением окружающей среды.

Эксперты говорят, что явление связано с осолонением Черного моря. Фото: Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

На количество медуз влияет осолонение воды в Черном море. В связи с этим они проникают на новые территории, «и даже в последнее время стали осваивать акваторию Таганрогского залива, чего раньше не отмечалось».

- У нас встречаются два вида - корнероты и аурелии. Они не зимуют в Азовском море, а попадают в него весной из Черного моря. Заход происходит при достаточном прогреве воды. Однако большинство погибают к осени, - рассказали в Росприроднадзоре.

Ранее ученые предлагали делать из корнеротов консервы. Фото: vk.com/etorostovnadonu.

Некоторые из них растворяются в воде, других относит к берегам. Некоторые эксперты даже называют их большие скопления медузами-зомби. Они медленно умирают после активного жизненного цикла в теплый сезон.

Отметим, медузы не просто бесполезно плавают и время от времени удивляют людей. Ученые говорят, что части медуз можно употреблять в пищу, если, например, делать из них консервы.

Медузы могут жалить, но их яд не представляет угрозы. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону".

Однако производство такой продукции должно быть тщательно продумано, поскольку скопления медуз на суше могут вызвать осолонение почвы.

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