«Все называли его золотым ребенком»: что известно о мальчике из многодетной семьи, которого нашли мертвым в сарае

В донском селе прощаются с 12-летним мальчиком, погибшим в результате несчастного случая Фото: Михаил ФРОЛОВ

- У нас время остановилось. С мая троих мальчишек уже похоронили. Беда на деревню пришла, - говорит жительница села в одном из районов Ростовской области. – Сегодня вот прощаемся с нашим солнышком.

По предварительным данным, 12-летний Ваня (все имена измены – прим. ред.) погиб во время игры. По словам близких многодетной семьи, в которой случилось горе, мальчик играл в сарае, в котором жили коровы и хранилось сено.

- По всей видимости, он решил скатиться со стога и упал на веревки. Их ведь в деннике полно, они нужны для того, чтобы привязывать к стойлу коров, - рассказывают в селе. Падая с сена, Ваня запутался в канатах. От испуга, по всей видимости, растерялся, начал с силой вертеться и задохнулся.

«НЕ РЫЖИЙ, А СОЛНЕЧНЫЙ!»

- Это произошло днем. Мама, тетя, два брата и сестра были дома, - продолжает близкая семьи.

Настало время обеда и женщины начали накрывать стол.

- Ваня, Ваня, беги есть, - крикнула мать. Но бойкий мальчишка не отозвался. Тогда Ирина – мама школьника, бросилась его искать. Заглянула в сарай и ахнула. Ее младший ребенок не двигался. Ирина стала делать искусственное дыхание. На крики сбежались все домочадцы.

- Ванечке пытались дать воду. Мать до последнего пыталась его спасти, но он так и не задышал,- вздыхает собеседница.

Как рассказывают в селе, Ваня был активный, добрый и отзывчивый ребенок:

- Он очень любил выступать. Участвовал во всех концертах в местном ДК. А как он прочитал со сцены стихотворение на 9 Мая!

Ваня – ярко-рыжий мальчуган, казалось, всегда радовался новому дню. С его лица вообще редко сходила улыбка.

- Из-за цвета волос и легкого характера мы называли его золотым ребенком. А если вдруг кто-то и скажет, что он – рыжий, Ваня поправлял: «Не рыжий, а солнечный», - вздыхает учительница.

СЧИТАЛ СВОИМ ДОЛГОМ ЗАБОТИТЬСЯ О МАМЕ

Больше всего на свете Ваня любил свою маму. Четыре года назад от болезни умер отец, и мальчик считал своим долгом заботиться об Ирине.

- Когда она заболела, он вставал среди ночи мерить давление. Ира часто говорила, что живет ради Ванечки, ведь он – самый младший в семье, - вспоминают знакомые. - Он всегда старался порадовать мать. Когда она лежала в больнице под капельницами, носил ей апельсины. Да и по хозяйству всегда выручал, - то скотину покормит, то во дворе подметет.

- А какой он праздник устроил на ее день рождения в конце июля! – вспоминают в селе. - В тот день Ваня прочитал маме стихи, спел песню в караоке, а потом вручил картину, которую сам написал – на голубом фоне – воздушные шары и букет. Ваня вообще любил этот цвет неба. Его последние рисунки были в голубых тонах.

- Гроб тоже будет голубым. А венки – синие, - вздыхает близкая семьи.

Сегодня, 4 августа, в небольшом селе, где всего одна школа и чуть больше сорока учеников, прощаются с мальчиком. На кладбище придут все ребята и педагоги.

«Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным погибшего.

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