«Ее накрыло воротами, а музыка продолжала играть»: как погибла 11-летняя девочка на футбольном поле в Ростовской области

В тот роковой вечер девочка гуляла с другом. Фото: Иван ВИСЛОВ

В небольшом поселке в Ростовской области произошла трагедия. 11-летняя девочка погибла после того, как на нее рухнули футбольные ворота. «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» пообщалась с бабушкой пятиклассницы.

«КАКОЙ ОНА БЫЛА ДЕВОЧКОЙ!»

По словам Натальи Яновны, она жила только ради внучки.

- Вы не представляете, какой она была девочкой. Хорошо училась, радовалась жизни, - говорит пенсионерка.

В тот день девочка вместе с другом – сверстником – пошла к местному клубу. Рядом с ним находятся площадка и футбольное поле.

Наталья говорит, что здесь постоянно играет детвора.

- Местные ребята часто катались в сетке футбольных ворот, как в гамаке, - поясняет женщина.

«НАКРЫЛО ВОРОТАМИ, А МУЗЫКА ПРОДОЛЖАЛА ИГРАТЬ»

Девочка с товарищем тоже решили попробовать эту забаву.

- Они веселились, катались в сетке ворот. У внучки был в руке телефон, и она включила музыку. Потом ее друг сказал, мол, давай заканчивать. Но наша девочка ответила, что еще хочет покататься, - продолжает Наталья.

В какой-то момент ворота накренились и начали падать.

- Все произошло мгновенно. Мальчик успел отпрыгнуть в сторону, а внучка – нет. Ее накрыло воротами, а музыка на телефоне так и продолжала играть.

«НЕ ЗНАЮ, КАК ЖИТЬ С ЭТОЙ БОЛЬЮ»

По словам близких, пятиклассница скончалась мгновенно.

- Я не знаю, успела ли она вообще понять, что произошло. Друг внучки сначала подумал, что она потеряла сознание, только потом до него дошло, что она мертва. Мальчик вызвал скорую, и оставался с нашей девочкой до приезда врачей.

Бабушка говорит, что сейчас держится только благодаря успокоительным лекарствам.

- Я не знаю, как жить с этой болью. И ради чего жить? Вот так халатность того, кто не закрепил ворота, стоила жизни ребенку.

Дети приходили на поле и катались в сетке как в гамаке. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Следователем и криминалистом следственного отдела выполнен осмотр места происшествия. Назначено проведение необходимых экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Расследование уголовного дела находится на строгом контроле областной прокуратуры.

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