В Ростовской области мужчина сорвал с полицейского погоны

Мужчину, устроившего дебош у отдела полиции, на ночь посадили в камеру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тарасовском районе Ростовской области среди ночи около местного отдела полиции случился настоящий переполох. Там местный гуляка, 26-летний Александр (имя изменено – прим. ред.), напился до такой степени, что забыл о всех правилах приличия.

УСТРОИЛ ДЕБОШ У ОТДЕЛА

Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в тот день Александр начал пить с самого утра. Продолжил днем, а закончил далеко за полночь.

Еле держась на ногах, мужчина пошел бродить по поселку. Проходя мимо местного отдела полиции Александр вдруг решил повеселиться. Правда, шутка вышла сомнительная.

По словам источника издания, мужчина подошел к двери, на которой стояла камера домофона, снял штаны и начал демонстрацию.

Дежуривший в ту смену полицейский вышел на улицу, чтобы сделать замечание. Но это лишь распалило ночного гуляку. Александр стал оскорблять нецензурными словами оперативника, а потом вдруг содрал с него погоны и полез в драку.

ИЗВИНИЛСЯ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Мужчина успел ударить дежурного по лицу, но тут на подмогу коллеге прибежал его помощник. Вдвоем оперативники скрутили дебошира и поместили его на ночь в камеру.

А утром по факту нападения на полицейского началась проверка, материалы которой уже передали в следственный комитет.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», - сказал источник издания.

Если уголовное дело все же заведут, а суд позже признает вину мужчины, то он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

К слову, сам Александр на утро сказал, что ничего не помнит, но на всякий случай принес извинения.

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