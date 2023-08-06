«Не имею права на слабость»: ростовчанка рассказала, как после прививки сын стал инвалидом

Наталья посвятила всю себя единственному сыну. Фото: из архива семьи

- Сережа родился полностью здоровым ребенком, в срок, с хорошим весом, - начала свой рассказа Наталья Денищик из Ростова.

Проблемы со здоровьем начались после того, как ему сделали первую прививку.

- Ее ставили в роддоме. После прививки он был красный. Но врачи сказали, что не страшно. Через месяц была повторная вакцинация. Сына также высыпало, а через десять дней мы заметили, что он странно дергает ручками и ножками. Я не исключаю, что болезнь спровоцировала именно прививка.

Мальчик растет любознательным и очень добрым. Фото: из архива семьи

«ЭТО БЫЛ ШОК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»

Заподозрив неладное, родители сразу же обратились к врачу. После МРТ и других сложных исследований стало ясно, что у малыша — генетическое заболевание - нейрофиброматоз первого типа.

По словам мамы, для болезни характерны приступы эпилепсии и, как следствие, задержка в развитии. Усугубляют картину новообразования, которые у мальчика нашли на глазном нерве и стволе головного мозга.

- Когда нам только сказали, что Сережа болен, это был шок для всей семьи. Не передать всю ту боль, которую мы испытали, - вспоминает ростовчанка.

Но потом Наталья собрала всю волю в кулак.

- Значит, судьба такая. А за сына буду бороться, - решила она.

Для семьи наступили трудные дни. Иногда у мальчика приступы эпилепсии случались раз в неделю, иногда — раз в месяц. Нужно было постоянно давать лекарства и наблюдаться у врача.

Когда сверстники Сережи уже ходили, он все еще сидел в люльке. Ползать мальчик научился только в два года, а первые шаги, и то с поддержкой мамы, сделал в четыре года.

Больше всего на свете Сереже нравится музыка. Фото: из архива семьи

ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ДОМА И ПЕРЕЕХАЛИ В «ОДНУШКУ»

Понимая, что врачи и хорошие больницы всегда должны быть поблизости, семья решилась на переезд в Ростов.

- Мы жили в маленьком городке, в Семикаракорске, в большом доме, но там медицина слабая. Пришлось брать в Ростове в ипотеку однокомнатную квартиру, - объясняет Наталья.

Переезд оказался полностью оправдан.

- В городе более качественная медицина. У Сережи появилась хорошая динамика. Он многому научился, правда, до сих пор не разговаривает, хотя ему уже семь лет.

А прошлой зимой мальчик заболел пневмонией, да так тяжело, что месяц пролежал в реанимации под аппаратом искусственного дыхания. Когда его выписали из клиники, то все те навыки, которым его учили годами родители, оказались утеряны.

- Он вновь не мог держать ложку, стоять, ходить. Это был удар. Я тогда думала, что сломаюсь. Но я не имела и не имею право на слабость.

Наталья вновь сгребла всю волю в кулак и с удвоенной силой стала заниматься здоровьем единственного сына.

- Мы прошли несколько курсов реабилитации. Постоянно занимаемся лечебной физкультурой. С речью помогает логопед. Вожу Сережу в бассейн, - перечисляет она. - И улучшения уже есть.

Но чтобы закрепить и улучшить результаты. Сереже необходимо раз в три месяца проходить реабилитацию в медицинском центре. Стоимость одного курса может достигать ста тысяч рублей.

У семьи нет финансовой возможности оплатить лечение и они обратились за помощью в благотворительный фонд. Наталья верит, что удастся собрать всю нужную сумму и оплатить процедуры.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь Сереже, то вы можете перевести любую посильную для вам сумму по следующим способом: Сбербанк Онлайн. р/с 40701810138000006709; ИНН/ КПП 6164136435/616401001; БИК 044525225; к/с 30101810400000000225

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выписался из больницы и хочет стать врачом: Репетитор по математике помог подростку в борьбе с онкологией

Заболевший онкологией подросток после рецидива отказывался лечиться, но стал готовится к ЕГЭ и победил болезнь (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Думали ОРВИ - оказался рак»: Трехлетний малыш умер спустя месяц лечения в Ростовской области

Несчастная мать ребенка намерена довести дело до суда (подробнее)