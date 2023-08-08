Девушки выходят на улицы Ростова с плакатами «Ищу мужа!»: хайп или реальное желание найти спутника жизни, объяснил психолог

Почему девушки выходят на улицу с плакатами. Фото: Оксана ЗУЙКО

Донские паблики периодически транслируют фото, как на улицы Ростова выходят девушки с плакатами «Ищу мужа!». Что за этим стоит? Прекрасная половина человечества в самом деле испытывает сложности с поиском спутника жизни, или это банальное стремление привлечь к себе внимание, за которым ничего не последует?

Об этом "КП-Ростов-на-Дону" спросила у психолога Ангелины Малышевой.

ТРАНСЛЯЦИЯ ВОСПИТАНИЯ

По словам специалиста, за подобными акциями может стоять, что угодно. С одной стороны, сегодня молодежь ведет в соцсетях различные блоги, каверы и сториз. И ролики для них зачастую делают именно на улице. Возможно, представительницы слабого пола вышли с плакатами, чтобы снять именно такой.

- Ценности и культуру по-прежнему вкладывают родители и значимые взрослые, – продолжает специалист. - Поэтому и в соцсетях, и на улице парни и девушки транслируют то, что в них заложено.

С другой - у каждой отдельной девушки могут быть свои объяснения, почему она так сделала. Психолог считает, что цель тех, кто выходит с плакатами - если приглядеться внимательно - не отличается от намерений тех же, кто зарегистрировался на сайте знакомств: девушки действительно хотят познакомиться.

- Возможно, они актуализируют старые способы знакомства на улице, ведь сейчас так практически уже не делают. К тому же, намерения дам сразу обозначены, – объяснила Алена Игоревна.

ОСОБЫХ СЛОЖНОСТЕЙ С ПОИСКОМ ПАРЫ НЕТ

Психолог уверена, что сегодня нет как таковых, особых, сложностей с поиском пары. Тем более с развитием соцсетей. Например, многие там тоже знакомятся. Это же и удобно – быть с собеседником на связи в любой точке мира. Поэтому молодые люди, как и все остальные, этим пользуются.

– Я бы сказала, что на данный момент растягивается стадия монады - это когда человек вышел из родительской семьи и живет отдельно, – прокомментировала Ангелина Малышева. - Такое происходит потому, что большинство людей начали заниматься своим ментальным здоровьем, думать о том, кто я как личность, что я могу дать другому человеку... И это неплохо. Хотя и затягивается время создания семьи. Зато есть возможность узнать себя и понять, чего человек хочет на самом деле. Но как таковых сложностей с поиском пары я не вижу. По моим наблюдениям, просто большая часть молодых людей сегодня вступает в брак осознанно.

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