В Ростове соседская собака набросилась на 10-летнего ребенка на детской площадке

Хозяйский пес набросился на десятилетнего ростовчанина Фото: Тимур ХАНОВ.

В селе Чалтырь Ростовской области восьмилетний мальчик попал в больницу после того, как на детской площадке на него набросилась беспризорная собака. Мальчик до сих пор находится в больнице.

По словам близких школьника, пес искусал ноги и грудь ребенка. Родные рассказали корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов-на-Дону», что в этих окрестностях вообще проблема с безнадзорными животными стоит остро.

А после публикации с редакцией связалась уже жительница Ростова, на сына которой также напал агрессивный пес.

"ТАКАЯ ОНА ДУРНАЯ"

Десятилетний сын Ирины пострадал от нападения собаки. ЧП случилось в районе Темерника на улице Миронова. В тот день 10-летний Никита играл во дворе своей многоэтажки.

- Есть у нас из соседнего дома любительница собак. Женщине лет 50. У нее – смесь бульдога с носорогом – дворняжка с примесью овчарки. Иногда заводчица сама гуляет со своим питомцем, а иногда просто отпускает во двор без намордника и поводка, - рассказала «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» мама мальчика.

В тот день, видимо, испугавшись жары, владелица вновь выпустила собаку во двор без присмотра. Не понятно, что конкретно вызвало агрессию у пса, но в какой-то момент он кинулся на Никиту.

- Сын не трогал собаку, не дразнил. Просто вот такая она дурная, - считает мама.

Пес мертвой хваткой вцепился в ногу ребенка. Эту картину увидела женщина, которая гуляла с ребенком в этом же дворе. Она бросилась на помощь мальчугану, и тогда собака переключилась на нее. Псина уже оскалила зубы, готовясь кинуться на женщину и ее малыша. Благо, проходившие мимо мужчины бросились на подмогу и отогнали животное подальше от площадки.

Мама Никиты вызвала скорую помощь и ребенка отвезли в больницу. Там ему обработали рану, наложив на нее скобы. Еще школьнику пришлось делать три укола в живот от бешенства.

ДЕЛО ДОШЛО ДО ПОЛИЦИИ

Тем временем, отец Никиты решил поговорить с хозяйкой агрессивного пса.

- Ваша собака напала на моего сына, - с порога сказал он женщине. Но ростовчанка заявила, что такого просто не может быть, и захлопнула перед носом огорошенного гостя дверь.

Поняв, что с решить вопрос с одинокими прогулками собаки по району не удастся, родители пострадавшего написали заявление в отдел полиции.

- Через этот двор, по которому частенько бродит пес, мой ребенок ходит в школу. Я теперь с ужасом жду начало учебного года. Если вопрос не решиться, то мне придется отводить сына в школу и встречать. А как иначе? - добавила мама.

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