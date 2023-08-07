Под Ростовом пенсионерка отбила 8-летнего ребенка от бродячего пса

Собака на детской площадке набросилась на на ребенка
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В селе Чалтырь Ростовской области местные жители теперь стараются обходить стороной общежитие. У этого места и раньше была дурная слава, а все – из-за бродячих собак, часто пугающих прохожих. А теперь и вовсе, говорят люди, в этом районе страшно показываться.
ОПАСНЫЕ ИГРЫ
Там прямо на детской площадке бродячий пес набросился на мальчика. В тот день восьмилетний школьник, как обычно, гулял с друзьями.
- Ребята никогда далеко от дома не уходят, стоит только кликнуть и сразу прибегают, - рассказывает мама пострадавшего.
По ее словам, пока мальчишки были на площадке, из кустов показалась собака. Обезумевший то ли от жары, то ли от голода пес вначале оскалил пасть, а потом кинулся на ребят. Собака вцепилась в одного из детей. Вначале искусала руки, а затем – грудь.
Родные мальчика считают, что ребенку еще повезло. Ведь пес мог добраться и до сонной артерий.
СУМКОЙ ОТБИЛА МАЛЬЧИКА У ПСА
Спасла ребенка проходившая мимо пенсионерка. Она сумкой отбила мальчика у собаки. К тому моменту на шум сбежались родные школьника. Они сразу же вызвали скорую, и доставили пострадавшего в местную больницу.
В отделении хирургии сказали «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону», что юный пациент наблюдается у них. Ему обработали раны, наложили повязки и сделали уколы от бешенства.
- Ни одной матери не пожелаю испытать такой шок и горе. Собака, которая покусала моего сына, была без бирки на ухе и без ошейника. Сын пока в больнице и домой попадет не скоро, - рассказала мама ребенка.
Еще женщина добавила, что обязательно обратится в полицию.
- У нас на улицах очень много агрессивных собак, надо с ними что-то решать. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы впредь такого не повторилось, - сказала мама пострадавшего ребенка.
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