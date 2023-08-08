«Маски-шоу» на стройке: почти полсотни мигрантов без документов накрыла ФСБ в Ростове

В Ростове на одной из строек нашли нелегальных мигрантов. Фото: пресс-служба областной ФСБ

В Ростове оперативники устроили рейд и нагрянули на стройку в Пролетарском районе. Их предположение о том, что здесь могут быть мигранты, полностью подтвердилось.

«МАСКИ-ШОУ» НА СТРОЙКЕ

Как рассказали в пресс-службе ФСБ по Ростовской области, на площадке в тот момент находились почти сто человек. Люди в масках и бронежилетах нагрянули на стройку внезапно. Всю операцию фиксировали на видео. Судя по растерянным лицам, для строителей визит ОМОНовцев был очень неприятным сюрпризом.

- Сейчас проверим документы. Если все в порядке, работайте дальше, - скомандовали оперативники.

Кто-то из строителей сразу честно сказал, что документов нет. Другие пытались юлить, делая вид, что не понимают русский язык. Но, так или иначе, силовики всех пересчитали и проверили паспорта, гражданство и разрешение на работу.

Оказалось, что на объекте трудились 83 иностранца. Вот только большинство из них вообще не имели право находиться в стране.

ГРОЗИТ ШТРАФ ДО 800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

- 47 человек осуществляли трудовую деятельность незаконно, - прокомментировали в донской ФСБ.

Известно, что работники приехали в Ростов в поисках лучшей жизни из Центральной Азии. На всех составили проколы, и суд решил выдворить мигрантов из страны.

Отвечать теперь придется и работодателю. На него завели административное дело по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства». Если суд признает вину, бизнесмену грозит штраф от 400 до 800 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что двое ростовчан наладили незаконный канал миграции. Мужчины делали липовые документы, по которым нелегалы, якобы, попадали под госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

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