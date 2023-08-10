История одной фотографии: ростовчанка 12 лет хранит вырезку из «Комсомолки»

Периде вырезала публикацию из газеты и завела ее в рамку. ФОТО: Предоставлено героиней публикации

Ростовчанка 12 лет бережно хранит вырезку из «Комсомолки». Об этом она рассказала, когда пришла в редакцию.

Периде Шониа аккуратно достает из файла сложенную газету 2011 года. На ней - улыбающие детишки.

- Сейчас они уже взрослые, - улыбается мама. - Мне кажется, эта публикация приносит удачу. А еще показала нашей семье, что в жизни нет ничего невозможного. Главное - быть открытым и верить в себя.

«СНАЧАЛА Я ИСПУГАЛАСЬ»

– Дело было в ноябре 2010 года. Мы с Робертом и Рати гуляли на Площади Советов, что недалеко от здания Правительства Ростовской области, – начала свой рассказ собеседница.

Никто из знакомых не мог поверить, что про обычную семью напишут в газете. ФОТО: предоставлено героиней публикации

И на одной из таких прогулок Периде заметила на лавочке незнакомку с фотоаппаратом, которая наблюдала за шестилетним Робертом и четырехлетним Рати.

– Сначала я испугалась. Еще подумала про себя, почему она на нас так странно смотрит? Но подходить и спрашивать, в чем дело, не стала, - делится мать.

А спустя время незнакомка появилась снова. И вскоре между женщинами завязался разговор.

– Она сказала, что ей понравились и дети, и то, как я общаюсь с ними. А потом добавила, что хочет нас сфотографировать и взять небольшое интервью для газеты «Комсомольская правда». Ну, и пригласила нас в редакцию, – вспоминает Периде.

«ДУМАЛИ, МЫ ЗАПЛАТИЛИ»

Периде долго не могла поверить своим ушам. Она сама-то чуть более пяти лет назад переехала из Грузии в Ростов, вышла замуж и родила двоих малышей. И все это время жила обычной жизнью. А тут ее и детей приглашают на интервью!

Мальчики в детстве занимались в музыкалке. ФОТО: Предоставлено героиней публикации

Женщина все же решилась прийти по указанному адресу. Так и оказалась в редакции «КП – Ростов-на-Дону». Незнакомка сфотографировала ребятню под новогодней елкой, а после вышел текст в рубрике «Устами младенца» с забавными и неординарными детскими ответами, казалось бы, на обычные вопросы.

– Когда публикация вышла, все наши знакомые думали, что мы за это деньги заплатили, – с восхищением вспоминает Периде, перелистывая пожелтевшие газетные страницы. – Никто не мог поверить, что журналист решил написать именно про моих ребят. Ведь сколько детей на улице гуляет?! Потом в киоске приобрела сразу три газеты. Из одной вырезала заметку, где было написано про нас, и поставила в рамку. С тех пор она до сих пор стоит на прикроватной тумбе. Вторую оставила на случай, если со страницей в рамке что-нибудь произойдет. И третью газету подарила родственникам, а то они долго не могли поверить, что про нас написали СМИ.

ПОСТУПИЛИ НА БЮДЖЕТ И ПОМОГАЮТ РОДИТЕЛЯМ

С тех пор прошло уже 12 лет. Жизнь Периде и ее детей сильно изменилась. Мальчики блестяще окончили школу. А еще занимались в музыкальной, обучались игре на балалайке и пианино. А Роберт даже в 2019 году участвовал в XVIII молодежных Дельфийских играх России, где исполнял произведения на балалайке.

Однако будущую профессию все же решил связать с медициной. И поступил на бюджет в Ростовский медицинский университет.

А сейчас браться поступили в медицинский университет. ФОТО: Предоставлено героиней публикации

– Роберт уже окончил с отличием первый курс лечебного факультета. А Рати решил идти по стопам брата. И в этом году тоже поступил на бюджет в тот же вуз, но на педиатрию, – делится радостной новостью читательница.

К слову, сама Периде все эти годы помогает мужу с торговлей в овощной палатке, хоть и окончила на своей родине с красным дипломом педагогический институт, а потом еще и аспирантуру. А ее супруг преподавал в Строительном институте, что на улице Социалистической. Но на зарплату преподавателя выжить было трудно, поэтому мужчина подался в торговлю. С тех пор семейный бизнес только идет в гору. А летом торговать овощами родителям помогают уже совсем взрослые Роберт и Рати.

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