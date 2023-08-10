«Мне повезло, что ты у меня есть!»: дед-одиночка из Ростовской области устроил внуку каникулы без гаджетов

Дедушка без мамы и бабушки постарался сделать каникулы внука самыми запоминающимися. Фото: Личный архив героя публикации

У наших видео о 70-летнем Александре Тарасенко из Сальска Ростовской области в соцсетях - миллионы просмотров и сотни комментариев со словами поддержки. В 68 лет он остался дедушкой-одиночкой, за четыре года вынеся из дома четыре гроба родных ему людей - сына, внука, дочки и жены. Так и остались они тогда с шестилетним внуком Тимофеем вдвоем друг у друга.

Но как бы ни хотелось кричать о несправедливости жизни, мужчина взял себя в руки ради своего Тимохи - дедушка не сдается ни на день. И, глядя на их летние фотографии, даже завидуешь каникулам его внука Тимофея. У мальчонки после первого класса было самое настоящее лето без смартфона и планшета, зато с рыбалкой, вылазкой в поле, помощью друзьям на стройке и в саду, уходом за цыплятами и утятами и даже сборка мебели — все-таки мужчина растет!

Наши читатели интересовались, как дела у деда Саши и Тимохи, так что Александр Иванович с радостью поделился яркими картинками их с внуком лета.

ЗАЕХАЛИ В ПОЛЕ, ПОСИДЕЛИ В «МОСКВИЧЕ», КАТАЛИСЬ НА «НИВЕ»

Дедушка искренне радуется, что ему удается помимо обычных детских развлечений — со смартфоном и планшетом — увлечь внука окружающим миром.

— Тимоху куда не вывези — ему нравится все, - улыбается дедушка. — Кому на Мальдивы лететь надо, а мы за город поехали - поля с подсолнухами рассмотрели, пшеничное с тюками, в зерно руки зарыли, в трактор да в «КамАЗ» забрались. И это ж самое интересное!

И за рулем трактора - интересно! Фото: Личный архив героя публикации

Познакомился малец с хозяином и газовой заправки, который держит небольшой ретропарк машин.

— Посидел в «Запорожце»: ему — восторг, мне — ностальгия! Залез в вездеход, переделанный под гонки «4х4». Нам же все железное нравится! - смеется Александр Иванович. - Не смог свою старую «Ниву» 99-го года к жизни вернуть, пришлось брать другую, на год моложе. Выезжаем с Тимохой в поля кататься по грязи — это такой кайф!

А номера у машины сохранил старые — 013 — в память о дочери Алене, которой не стало два года назад.

Тимоха - большой фанат "Нив", так что дедушке после поломки "старушки" 99-го года пришлось взять "новье" 2000 года выпуска. Фото: Личный архив героя публикации

- У нее в школе было прозвище — Тринадцатая после мультика «Чертенок № 13». И в аварию под Батайском она попала напротив столба с номером 13 — чудом выжила, потом пять лет ее мама на ноги ставила. И куда бы ни поехала — то в вагон тринадцатый садилась, то на 13-е место, - вспоминает Александр Тарасенко. - Помню, только взял номер на первую «Ниву», встретила меня: «Ну что, пап, получил номер? Наверное, тринадцатый?!» И в ладоши стала хлопать! Она изо всех сил боролась за жизнь, чтобы быть рядом с сыном и ее семьей, но вот - сгорела от онкологии.

ДЕД НАСАЖИВАЕТ ЧЕРВЕЙ, А ВНУК ЛОВИТ САЗАНОВ

Вторую «Ниву» уже украсили рисунки с волками — и на капоте, и на багажнике, и на боку скоро появятся. Но это животное, которым дедушка восхищается за ум, силу, волю и выносливость, а дома у них с внучком тоже полный двор живности. Утки, куры, декоративные голуби, две кошки и две собаки, даже рыбки в бассейне плавают. Но за этими рыбками можно только ухаживать, а как же ловить?

Большую рыбку забрали, а мелкую - обратно в речку. Фото: Личный архив героя публикации

И ловить, конечно! На рыбалку выбирались и дед с внуком, с друзьями семьи.

- В обед поехали, а по темному вернулись. Рыбаки радовались — сазанчиков поймали, а дед только и успевал червяков на крючки насаживать, - неубедительно пытается сердиться Александр Иванович. - Поймали целый садок. Сазанчиков побольше забирали на жареху, а мелких отпускали.

На подаренные на день рождения деньги Тимофею выбрали велосипед. Взяли складной, чтобы с ним можно было выезжать на старый аэродром и там кататься.

УПРАВЛЯЮТСЯ С ИНСТРУМЕНТАМИ И ЧИТАЮТ ЛЕКЦИИ

Не чурается парень труда - это ему интересно. Помогает приводить в порядок дом бабушки Васильевны — большого друга семьи.

- У нее стенка уже заваливается — ремонтируем. Полы заливать в доме собираемся. Человек до сих пор углем и дровами топит. Сирень, что за домом росла с 50-х годов, выкорчевывали — теперь Васильевна там цветочки посадит.

Помогали выкорчевывать старую сирень у друзей. Фото: Личный архив героя публикации

Еще бывал у дедушки в локомотивном депо, изучал инструменты слесаря. С интересом крутил ручки у токарного станка. А когда весь класс Тимофея привели на экскурсию в музей локдепо к дедушке, где можно было не только смотреть на экспонаты, но еще и трогать их, чуть ли сам не начал проводить лекцию.

- Я в разные музеи вхож вместе с Тимохой, и когда он с одноклассниками пришел в историко-краеведческий, руководитель даже пошутил, что он там и не нужен — Тимоша сам про снаряды и осколки все расскажет, - смеется дедушка. - По полю у аэродрома гуляли, находили осколок, фрагменты пулеметной ленты — все это в поделки тематические на тему Великой Отечественной включаем. Он мужик, ему все интересно — куда ни приведи.

У дедушки в локомотивном депо надо все инструменты изучить.

А еще на 9 мая Александр Иванович вместе с Тимофеем ездил в родную для дедушки Николаевку, где рассказывал мальцу о прадедушках и прабабушках.

- Хотя сам многого не знаю, но, что сохранил, стараюсь передать.

ВОСЬМИЛЕТНИЙ "МАСТЕР"

Мастерили 70-летний и восьмилетний мужчины садовую мебель — лавочки и стол для летней кухни. Первоклашка умело управлялся с газовой горелкой.

- Я ни одной доски сам не обжигал — все он сам. Еще не каждый инструмент ему давал, но с шуруповертом, лобзиком, дрелью он на ты, с детства приучен. А недавно заметил, что он может сверлить и вкручивать саморезы хоть правой, хоть левой рукой!

Тимофей помогал дедушке делать садовую мебель. Фото: Личный архив героя публикации

Побывал и в Ростове у крестной. Показался на теплоходе, сходил на выставку, посвященную космосу.

- Он у меня на космосе вообще помешанный — только тронь, начнет созвездия перечислять. Диву даешься, откуда все знает, - удивляется дедушка. - А еще с детсадовским другом и его родителями побывал в аквапарке в Белой Глине в трех часах езды — радости-то было!

РАСТИТ ДЖЕНТЛЬМЕНА

А еще у Тарасенко в этом году было два важных юбилея. На днях отметили 70-летие Васильевны — друга семьи и 90-летие ее отца. Тимофей как джентльмен сам выбирал цветы.

- Когда мы собирались в ресторан поздравлять бабушку, я ему сказал: надевай, что хочешь. Он выбрал брючки, белую рубашечку и галстук-бабочку, - не без гордости делится дед. - Так и в школе: с вечера готовимся — вещи раскладываем, обувь начищаем, остается его только разбудить, и иду заниматься своими делами, а он выходит уже как огурчик к машине. А когда в парикмахерской меня спрашивают как стричь, я отвечаю: «Красиво!». Остальное — с ним решают.

Юный джентльмен сам выбирал цветы имениннице. Фото: Личный архив героя публикации

Старается Александр Иванович вырастить человека с реальными взглядами на жизнь, чтобы потом не было обидно и больно.

- Я горжусь тем, что он у меня такой растет. В большом магазине игрушек Тимоха - уважаемый покупатель. Ему продавцы поражались. Он еще цифр не знал, но мы как заходили, я оставался на кассе, а он шел гулять по рядам, приходил и спрашивал: «Дедушка, а такое мы сможем?» Если я говорил, что дорого, он не требовал купить, а спокойно возвращал на полку игрушку и выбирал другую, - вспоминает дед. - И сейчас может спросить: как у нас с деньгами. Я ему честно говорю, когда напряг, а когда мы имеем полное право съездить за игрушкой.

И хотя внуку всего восемь, дедушка уже видит плоды своего воспитания.

Дедушка не стесняется говорить внуку, как его любит, а внучок не боится отвечать. Фото: Личный архив героя публикации

- На рынке, рядом с которым мы живем, его знают с младенчества, сейчас он с мужиками за руку здоровается. В какой магазин ни зайдем, всегда говорит «Здравствуйте», а на выходе «Спасибо, до свидания». А тут уходим, я уже на улице, а он стоит и дверь держит — двух женщин в хлебный магазин впускает. Им было приятно, а деду — гордость! Не то что, зайдешь в школу, а тебя толпа сметет в коридоре без разбору сколько тебе лет.

КОГДА ДАЖЕ ДЕДУШКА ПЛАЧЕТ

Отметили и 70-летие дедушки. За столом под навесом во дворе собрались люди, ставшие родными, несмотря на чины и звания. Александру Ивановичу подарили именной торт «История жизни. Том 70. Продолжение следует» и алмазную мозаику по черно-белой фотографии, которая так дорога сердцу, - с его семьей, где он и супруга молоды, где дети еще школьники, где все живы... У юбиляра на глаза от воспоминаний навернулись слезы.

Картина из алмазной мозаики по фотографии из прошлого растрогала юбиляра до слез. Фото: Личный архив героя публикации

- Мы начинали дружить, когда один человек был кассиром, а сегодня — замминистра в области, кто-то — бывший глава села, приехали дети моего лучшего друга, и это очень дорого. Всегда говорю, что на день рождения людей не зовут — приходят с поздравлениями те, кто помнит и уважает.

Впереди у внука и, конечно, у дедушки — второй класс, когда в дневники начнут ставить настоящие отметки. Александр Иванович видит, как не хочется после лета мальчишке за парту, но настраивает на учебу как может. Почаще указывает на плакат в своей мастерской со словами «Твори добро другим во благо».

На юбилей приехали самые близкие люди. Фото: Личный архив героя публикации

— У нас планы такие: учиться на совесть и в школе, и дома. Что смогу — я ему дам, а многому жизнь научит сама. Она впереди его ждет тяжелая... Страшно становится, когда задумываешься, сколько мне еще отведено, - делится Александр Иванович. - Хотелось бы подольше, а там — сколько отмерено. Говорю Тимохе: «Как мне повезло, что ты у меня есть». А он отвечает: «И мне повезло, ты у меня самый лучший дедушка». И все — дед в мокрое место превращается.

«ДОБРЫЕ СЛОВА СИЛ ПРИДАЮТ»

Сохранять оптимизм помогает поддержка людей — и словом, и делом.

— Я благодарен многим людям, которые интересуются нашей жизнью, которые на деле помогают, таких очень много, и они настоящие. Например, Анюта — одноклассница моей дочки, которая сейчас живет в Анапе, организовала фонд помощи детям, и постоянно на связи. Сейчас заказала прислать мерки одежды и обуви Тимохи — приоденет к первому сентября.

Дедушка мечтает пожить подольше, чтобы поднять внука на ноги. Фото: Личный архив героя публикации

А еще Александр Иванович признается, что очень ценит слова поддержки, которые вы, дорогие читатели «КП — Ростов-на-Дону», оставляете в комментариях к постам и видео о нем в наших соцсетях. Читают с внуком и радуются.

— Добрые слова и сил придают, а там столько пожеланий счастья и здоровья!

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