Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2023 5:00

«Мне повезло, что ты у меня есть!»: дед-одиночка из Ростовской области устроил внуку каникулы без гаджетов

Оставшиеся одни после смерти родных дедушка и внук из Ростовской области провели лето без гаджетов
Кристина Круговых
Дедушка без мамы и бабушки постарался сделать каникулы внука самыми запоминающимися.

Дедушка без мамы и бабушки постарался сделать каникулы внука самыми запоминающимися.

Фото: Личный архив героя публикации

У наших видео о 70-летнем Александре Тарасенко из Сальска Ростовской области в соцсетях - миллионы просмотров и сотни комментариев со словами поддержки. В 68 лет он остался дедушкой-одиночкой, за четыре года вынеся из дома четыре гроба родных ему людей - сына, внука, дочки и жены. Так и остались они тогда с шестилетним внуком Тимофеем вдвоем друг у друга.

Но как бы ни хотелось кричать о несправедливости жизни, мужчина взял себя в руки ради своего Тимохи - дедушка не сдается ни на день. И, глядя на их летние фотографии, даже завидуешь каникулам его внука Тимофея. У мальчонки после первого класса было самое настоящее лето без смартфона и планшета, зато с рыбалкой, вылазкой в поле, помощью друзьям на стройке и в саду, уходом за цыплятами и утятами и даже сборка мебели — все-таки мужчина растет!

Наши читатели интересовались, как дела у деда Саши и Тимохи, так что Александр Иванович с радостью поделился яркими картинками их с внуком лета.

ЗАЕХАЛИ В ПОЛЕ, ПОСИДЕЛИ В «МОСКВИЧЕ», КАТАЛИСЬ НА «НИВЕ»

Дедушка искренне радуется, что ему удается помимо обычных детских развлечений — со смартфоном и планшетом — увлечь внука окружающим миром.

— Тимоху куда не вывези — ему нравится все, - улыбается дедушка. — Кому на Мальдивы лететь надо, а мы за город поехали - поля с подсолнухами рассмотрели, пшеничное с тюками, в зерно руки зарыли, в трактор да в «КамАЗ» забрались. И это ж самое интересное!

И за рулем трактора - интересно!

И за рулем трактора - интересно!

Фото: Личный архив героя публикации

Познакомился малец с хозяином и газовой заправки, который держит небольшой ретропарк машин.

— Посидел в «Запорожце»: ему — восторг, мне — ностальгия! Залез в вездеход, переделанный под гонки «4х4». Нам же все железное нравится! - смеется Александр Иванович. - Не смог свою старую «Ниву» 99-го года к жизни вернуть, пришлось брать другую, на год моложе. Выезжаем с Тимохой в поля кататься по грязи — это такой кайф!

А номера у машины сохранил старые — 013 — в память о дочери Алене, которой не стало два года назад.

Тимоха - большой фанат "Нив", так что дедушке после поломки "старушки" 99-го года пришлось взять "новье" 2000 года выпуска.

Тимоха - большой фанат "Нив", так что дедушке после поломки "старушки" 99-го года пришлось взять "новье" 2000 года выпуска.

Фото: Личный архив героя публикации

- У нее в школе было прозвище — Тринадцатая после мультика «Чертенок № 13». И в аварию под Батайском она попала напротив столба с номером 13 — чудом выжила, потом пять лет ее мама на ноги ставила. И куда бы ни поехала — то в вагон тринадцатый садилась, то на 13-е место, - вспоминает Александр Тарасенко. - Помню, только взял номер на первую «Ниву», встретила меня: «Ну что, пап, получил номер? Наверное, тринадцатый?!» И в ладоши стала хлопать! Она изо всех сил боролась за жизнь, чтобы быть рядом с сыном и ее семьей, но вот - сгорела от онкологии.

ДЕД НАСАЖИВАЕТ ЧЕРВЕЙ, А ВНУК ЛОВИТ САЗАНОВ

Вторую «Ниву» уже украсили рисунки с волками — и на капоте, и на багажнике, и на боку скоро появятся. Но это животное, которым дедушка восхищается за ум, силу, волю и выносливость, а дома у них с внучком тоже полный двор живности. Утки, куры, декоративные голуби, две кошки и две собаки, даже рыбки в бассейне плавают. Но за этими рыбками можно только ухаживать, а как же ловить?

Большую рыбку забрали, а мелкую - обратно в речку.

Большую рыбку забрали, а мелкую - обратно в речку.

Фото: Личный архив героя публикации

И ловить, конечно! На рыбалку выбирались и дед с внуком, с друзьями семьи.

- В обед поехали, а по темному вернулись. Рыбаки радовались — сазанчиков поймали, а дед только и успевал червяков на крючки насаживать, - неубедительно пытается сердиться Александр Иванович. - Поймали целый садок. Сазанчиков побольше забирали на жареху, а мелких отпускали.

На подаренные на день рождения деньги Тимофею выбрали велосипед. Взяли складной, чтобы с ним можно было выезжать на старый аэродром и там кататься.

УПРАВЛЯЮТСЯ С ИНСТРУМЕНТАМИ И ЧИТАЮТ ЛЕКЦИИ

Не чурается парень труда - это ему интересно. Помогает приводить в порядок дом бабушки Васильевны — большого друга семьи.

- У нее стенка уже заваливается — ремонтируем. Полы заливать в доме собираемся. Человек до сих пор углем и дровами топит. Сирень, что за домом росла с 50-х годов, выкорчевывали — теперь Васильевна там цветочки посадит.

Помогали выкорчевывать старую сирень у друзей.

Помогали выкорчевывать старую сирень у друзей.

Фото: Личный архив героя публикации

Еще бывал у дедушки в локомотивном депо, изучал инструменты слесаря. С интересом крутил ручки у токарного станка. А когда весь класс Тимофея привели на экскурсию в музей локдепо к дедушке, где можно было не только смотреть на экспонаты, но еще и трогать их, чуть ли сам не начал проводить лекцию.

- Я в разные музеи вхож вместе с Тимохой, и когда он с одноклассниками пришел в историко-краеведческий, руководитель даже пошутил, что он там и не нужен — Тимоша сам про снаряды и осколки все расскажет, - смеется дедушка. - По полю у аэродрома гуляли, находили осколок, фрагменты пулеметной ленты — все это в поделки тематические на тему Великой Отечественной включаем. Он мужик, ему все интересно — куда ни приведи.

У дедушки в локомотивном депо надо все инструменты изучить.

У дедушки в локомотивном депо надо все инструменты изучить.

А еще на 9 мая Александр Иванович вместе с Тимофеем ездил в родную для дедушки Николаевку, где рассказывал мальцу о прадедушках и прабабушках.

- Хотя сам многого не знаю, но, что сохранил, стараюсь передать.

ВОСЬМИЛЕТНИЙ "МАСТЕР"

Мастерили 70-летний и восьмилетний мужчины садовую мебель — лавочки и стол для летней кухни. Первоклашка умело управлялся с газовой горелкой.

- Я ни одной доски сам не обжигал — все он сам. Еще не каждый инструмент ему давал, но с шуруповертом, лобзиком, дрелью он на ты, с детства приучен. А недавно заметил, что он может сверлить и вкручивать саморезы хоть правой, хоть левой рукой!

Тимофей помогал дедушке делать садовую мебель.

Тимофей помогал дедушке делать садовую мебель.

Фото: Личный архив героя публикации

Побывал и в Ростове у крестной. Показался на теплоходе, сходил на выставку, посвященную космосу.

- Он у меня на космосе вообще помешанный — только тронь, начнет созвездия перечислять. Диву даешься, откуда все знает, - удивляется дедушка. - А еще с детсадовским другом и его родителями побывал в аквапарке в Белой Глине в трех часах езды — радости-то было!

РАСТИТ ДЖЕНТЛЬМЕНА

А еще у Тарасенко в этом году было два важных юбилея. На днях отметили 70-летие Васильевны — друга семьи и 90-летие ее отца. Тимофей как джентльмен сам выбирал цветы.

- Когда мы собирались в ресторан поздравлять бабушку, я ему сказал: надевай, что хочешь. Он выбрал брючки, белую рубашечку и галстук-бабочку, - не без гордости делится дед. - Так и в школе: с вечера готовимся — вещи раскладываем, обувь начищаем, остается его только разбудить, и иду заниматься своими делами, а он выходит уже как огурчик к машине. А когда в парикмахерской меня спрашивают как стричь, я отвечаю: «Красиво!». Остальное — с ним решают.

Юный джентльмен сам выбирал цветы имениннице.

Юный джентльмен сам выбирал цветы имениннице.

Фото: Личный архив героя публикации

Старается Александр Иванович вырастить человека с реальными взглядами на жизнь, чтобы потом не было обидно и больно.

- Я горжусь тем, что он у меня такой растет. В большом магазине игрушек Тимоха - уважаемый покупатель. Ему продавцы поражались. Он еще цифр не знал, но мы как заходили, я оставался на кассе, а он шел гулять по рядам, приходил и спрашивал: «Дедушка, а такое мы сможем?» Если я говорил, что дорого, он не требовал купить, а спокойно возвращал на полку игрушку и выбирал другую, - вспоминает дед. - И сейчас может спросить: как у нас с деньгами. Я ему честно говорю, когда напряг, а когда мы имеем полное право съездить за игрушкой.

И хотя внуку всего восемь, дедушка уже видит плоды своего воспитания.

Дедушка не стесняется говорить внуку, как его любит, а внучок не боится отвечать.

Дедушка не стесняется говорить внуку, как его любит, а внучок не боится отвечать.

Фото: Личный архив героя публикации

- На рынке, рядом с которым мы живем, его знают с младенчества, сейчас он с мужиками за руку здоровается. В какой магазин ни зайдем, всегда говорит «Здравствуйте», а на выходе «Спасибо, до свидания». А тут уходим, я уже на улице, а он стоит и дверь держит — двух женщин в хлебный магазин впускает. Им было приятно, а деду — гордость! Не то что, зайдешь в школу, а тебя толпа сметет в коридоре без разбору сколько тебе лет.

КОГДА ДАЖЕ ДЕДУШКА ПЛАЧЕТ

Отметили и 70-летие дедушки. За столом под навесом во дворе собрались люди, ставшие родными, несмотря на чины и звания. Александру Ивановичу подарили именной торт «История жизни. Том 70. Продолжение следует» и алмазную мозаику по черно-белой фотографии, которая так дорога сердцу, - с его семьей, где он и супруга молоды, где дети еще школьники, где все живы... У юбиляра на глаза от воспоминаний навернулись слезы.

Картина из алмазной мозаики по фотографии из прошлого растрогала юбиляра до слез.

Картина из алмазной мозаики по фотографии из прошлого растрогала юбиляра до слез.

Фото: Личный архив героя публикации

- Мы начинали дружить, когда один человек был кассиром, а сегодня — замминистра в области, кто-то — бывший глава села, приехали дети моего лучшего друга, и это очень дорого. Всегда говорю, что на день рождения людей не зовут — приходят с поздравлениями те, кто помнит и уважает.

Впереди у внука и, конечно, у дедушки — второй класс, когда в дневники начнут ставить настоящие отметки. Александр Иванович видит, как не хочется после лета мальчишке за парту, но настраивает на учебу как может. Почаще указывает на плакат в своей мастерской со словами «Твори добро другим во благо».

На юбилей приехали самые близкие люди.

На юбилей приехали самые близкие люди.

Фото: Личный архив героя публикации

— У нас планы такие: учиться на совесть и в школе, и дома. Что смогу — я ему дам, а многому жизнь научит сама. Она впереди его ждет тяжелая... Страшно становится, когда задумываешься, сколько мне еще отведено, - делится Александр Иванович. - Хотелось бы подольше, а там — сколько отмерено. Говорю Тимохе: «Как мне повезло, что ты у меня есть». А он отвечает: «И мне повезло, ты у меня самый лучший дедушка». И все — дед в мокрое место превращается.

«ДОБРЫЕ СЛОВА СИЛ ПРИДАЮТ»

Сохранять оптимизм помогает поддержка людей — и словом, и делом.

— Я благодарен многим людям, которые интересуются нашей жизнью, которые на деле помогают, таких очень много, и они настоящие. Например, Анюта — одноклассница моей дочки, которая сейчас живет в Анапе, организовала фонд помощи детям, и постоянно на связи. Сейчас заказала прислать мерки одежды и обуви Тимохи — приоденет к первому сентября.

Дедушка мечтает пожить подольше, чтобы поднять внука на ноги.

Дедушка мечтает пожить подольше, чтобы поднять внука на ноги.

Фото: Личный архив героя публикации

А еще Александр Иванович признается, что очень ценит слова поддержки, которые вы, дорогие читатели «КП — Ростов-на-Дону», оставляете в комментариях к постам и видео о нем в наших соцсетях. Читают с внуком и радуются.

— Добрые слова и сил придают, а там столько пожеланий счастья и здоровья!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обнялись и плакали навзрыд»: откровения деда-одиночки из Ростовской области, оставшегося с маленьким внуком на руках

В 68 лет мужчина все еще работает и учится воспитывать ребенка за маму и бабушку (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Батя, держись!»: история дедушки-одиночки из Ростовской области взорвала соцсети

Александр Иванович не ожидал, что его история найдет такой отклик у людей. Всего за сутки ее посмотрели 190 тысяч человек и оставили 1 160 комментариев (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В школу в 69 лет: дедушка-одиночка из Ростовской области 1 сентября поведет внука в первый класс

Потерявший всю семью дед-одиночка из Ростовской области ведет внука в первый класс (подробнее)

КСТАТИ

О чем мечтают дед-одиночка и его внук миллионеры под Новый год

Дед-одиночка и его внук из Ростовской области рассказали, о чем мечтают, когда ролик про их удивительную семью посмотрели 3,7 млн человек (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ