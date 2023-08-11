«Мама была для меня всем!»: Ростовчанка отсудила 1,5 млн рублей у медиков, перепутавших рак с папилломой

Ростовчанка после смерти мамы, которой долго не могли диагностировать рак, выиграла суд у больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мама была самым близким для меня человеком, была всем... Она так и не дождалась внуков, которых мечтала увидеть. Мамы не стало в возрасте 67 лет, - с дрожью в голосе говорит ростовчанка Ирина.

Она уверена, что если бы врачи поставили вовремя диагноз, все могло бы случиться иначе. И суд согласился с этим.

«ПРЕДРАКОВОЕ СОСТОЯНИЕ»

Анисия всегда следила за здоровьем, а после того, как ей исполнилось 60, стала делать это еще тщательнее. Несмотря на то, что общее самочувствие у женщины было хорошее, она пошла в участковую поликлинику на профосмотр. Тогда врача насторожили результаты цитологии.

- Сходите к онкологу, - порекомендовала доктор.

По словам дочери, первые трудности начались уже при записи к узкому специалисту.

- Ждали прием три недели. Поразило и то, что для того, чтобы попасть к доктору, нужно было идти в больницу лично и записываться, - вспоминает Ирина.

И, вот, наконец, долгожданная дата приема. Медик назначила анализы, результаты которых показали дисплазию третей степени, или простым языком – предраковое состояние.

«СДЕЛАЛИ ДВЕ НЕНУЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ»

- Но маме не сказали, что ситуация пограничная. Если бы мы услышали это «рак не исключен», все было бы иначе, - вздыхает она.

Но, по всей видимости, врач не посчитала нужным поделиться этим предположением. Но направление на биопсию дала.

- И тут была допущена вторая роковая ошибка - результат исследования, как выяснится позже, оказался неверным, - продолжает собеседница.

Пенсионерку начали лечить от папиллом, в то время как раковая опухоль росла. Ожидаемо, что препараты не работали. Ростовчанке становилось все хуже. В итоге, женщине провели две операции.

- Так как изначально онколог не подтвердил рак, то ее оперировали по другим стандартам, - говорит ростовчанка. - Во время второго вмешательства вообще думали, что проблемы - с лимфоузлом. Не зная, что у мамы – рак, медики лишь повредили опухоль, клетки которой мгновенно по кровотоку начали распространяться по всем органам.

«МАМА УГАСАЛА»

Только после этих двух ненужных операций обессилевшей и съедаемой болезнью ростовчанке официально поставили онкологический диагноз.

- То есть все предыдущие четыре месяца ее лечили не понятно отчего, теряя драгоценные дни, - продолжает дочь. - Моя мама угасала. Мы продолжали бороться. Она перенесла две химиотерапии. Но после последней уже не вставала с постели. Я научилась ставить специальные пластыри, делать уколы с сильными обезболивающими. В какой-то момент препараты, которые дают, к примеру, пациентам с оторванными конечностями, просто перестали снимать боль. А в феврале ее не стало...

По словам Ирины, врачи наотрез отказались признать вину. И она подала иск в суд.

- Если организация, в которой делали анализ, признала вину, то врач-онколог стояла на том, что непричастна к неверной постановке диагноза, - делится ростовчанка. - На суде она сказала, что проводила лечение и диагностику правильно, а в запоздалом диагнозе виноват неверный гистологический анализ. Несмотря на результаты двух экспертиз она до последнего продолжала настаивать на своем.

По словам адвоката Рустама Мухамадеева, суд обязал медучреждение выплатить Ирине миллион рублей, а бюро – полмиллиона.

- Очень больно, что по халатности не стало человека, и страшно, что после случившегося врач продолжила работать, - лишь вздохнула в конце разговора Ирина.

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