В Ростове мемориальный комплекс в Змиевской балке открыли в 1975 году. Фото: Екатерина ПОПОВА

11 августа в Ростове отмечают трагическую дату — в августе 1942 году за несколько дней в Змиевской балке фашисты расстреляли тысячи ростовчан, военнопленных и других людей. Причем, более 27 тысяч из них были евреями. Это была самая массовая казнь евреев в России.

Отметим, что за каждой цифрой в списке погибших стоит чья-то оборванная судьба. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» поговорил с ростовчанином Аркадием Будницким, чей прадед с женой и дочерью навсегда остались в Змиевской балке. Собеседник рассказал, почему они не стали эвакуироваться и сами пошли на расстрел.

ТОРГОВАЛ С ПОРЯДОЧНЫМИ НЕМЦАМИ

Прадеда Аркадия Марковича звали Адольфом. Кстати, по словам собеседника, то время не было ничего необычного в этом имени и многие евреи носили его, никак не ассоциируя его с фашизмом и Гитлером.

Трудился Адольф Будницкий коммивояжером, торгуя, в том числе и с немцами, еще со времен Первой Мировой войны.

По работе он бывал в Германии, Австрии и других европейских странах. Из-за этого у него о немцах было исключительно хорошее впечатление. Он их считал людьми порядочными, интеллигентными, интеллектуальными и честными в работе.

ПРИШЛИ САМИ НА РАССТРЕЛ

В трагедии на Змиевской балке примечательно то, что все убитые туда пришли или приехали добровольно, большинство не пришлось заставлять. Произошло это благодаря обману и хорошей репутации немцев.

По городу они сообщили, что вывезут евреев в отдельные поселения, чтобы не было на них никаких нападок. Но для этого надо было прийти в пункт сбора, коих в городе было шесть. От туда людей группами повели пешком, а часть повезли в так называемых «душегубках» — машинах с мобильными газовыми камерами.

О подробностях трагических событий, которые произошли с его предками, Аркадий Будницкий узнал в 13 лет на территории Змиевской Балки. Тогда в 1975 году его туда привел отец. К слову, именно в тот год был открыт мемориальный комплекс.

Аркадий Маркович на всю жизнь запомнил тот рассказ отца. Лично об этом дед не смог рассказать, так как его не стало в 57 лет, за год до рождения внука.

МОГ СПАСТИ РОДНЫХ

Как оказалось, дед Аркадия Будницкого, Даниил Адольфович имел возможность спасти своего отца, мать и сестру, но этого не произошло. В 1942 году он был начальником одного из управлений НКВД и перед оккупацией Ростова приехал в город, чтобы забрать родственников.

— Мой дед приехал в Ростов и говорит своему отцу «Папа, давайте собирайтесь, я вас всех эвакуирую. Война. А прадед ему говорит «Даня, да ты рехнулся. Я с немцами дела имею», — вспоминает слова отца ростовчанин. — А дед ему говорит: «Папа, это не те немцы, с кем ты дела имеешь. Это фашисты. Они людей уничтожают, и в первую очередь евреев». А прадед послал его подальше открытым текстом. Дед вспылил, хлопнул дверью и уехал к месту службы. Он забрал только свою семью.

ОТДАТЬ ДАНЬ ПАМЯТИ

А 78-летний прадед, 75-летняя прабабушка и их 35-летняя дочь ростовчанина сами пошли в пункт сбора, откуда их увели на расстрел. Об этом Даниил Адольфович узнал лишь в 1944 году.

— Дед, когда узнал о расстреле, испытал шок, — вспомнил рассказ собеседник. - В это время по улице проходила колонна военнопленных немцев, и он схватил автомат и хотел по ним выстрелить. Его заместитель успел выбить автомат вверх и очередь пуль прошла над головами фашистов. Если бы хоть в одного пленного он попал, его бы расстреляли или дали большой срок.

После рассказа отца Аркадий Маркович старается каждый год, если находится в Ростове, 11 августа попасть в Змиевскую балку и отдать дань памяти своим предкам и всем тем, кто был там убит фашистами.

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