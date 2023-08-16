Принимал раненых, в перерывах штудировал книги: как студент-медик из Ростова спасал бойцов на передовой и едва не погиб

32-летний студент-медик награжден медалью Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество в ходе боевых действий. Фото: Личный архив героя публикации

Студента четвертого курса медицинского колледжа Ростовского медуниверситета Олега Иодковского наградили медалью Жукова за участие в спецоперации. Когда спасал раненого бойца, сам пострадал от снаряда, который сбросил вражеский беспилотник.

Олег - один из старших среди совсем юных однокурсников — ему уже 32 года. Дело в том, что он уже был за ленточкой «огневиком» и понял, как там нужны медики, - вот и пошел учиться. Олег поделился с читателями «КП — Ростов-на-Дону» своей историей.

ОТ ТВОРЧЕСТВА ДО БОЕВОГО ОПЫТА

В редакцию Олег зашел, опираясь на трость. Ранения, полученные в прошлом ноябре, все еще дают о себе знать. Суровый мужчина с бородой листает фотографии на смартфоне: на одном снимке он играет роль крестоносца, на другом - управляет огромными куклами. Это его годы в Ростовском колледже культуры, где он учился на руководителя детских творческих коллективов: пел, танцевал и играл на варгане – губном инструменте народов Севера. Получив диплом, Олег работал актером-кукловодом в Ростовском кукольном театре и в независимом театре.

После колледжа культуры Олег работал актером-кукловодом в Ростовском театре кукол и даже не думал, что окажется на передовой. Фото: Личный архив

Затем увлекся парамедициной — медицинской помощью в экстремальных условиях. Он прошел обучение на специальных курсах и даже преподавал в школе МЧС. В 2017 году 27-летний Олег подписал контракт как доброволец и оказался на Донбассе. Он присоединился к Первому Славенскому гвардейскому полку и получил первый опыт боевых действий.

- Родные отпустили спокойно. Все-таки семья у нас такая: и дедушка, и бабушка, и отец были военными. Мама немного волновалась — профессиональные риски у службы есть. Но я обещал, что вернусь, - вспоминает Олег.

Заинтересовавшись парамедициной, Олег преподавал курсы в школе МЧС. Фото: Личный архив героя публикации

НАХОДИЛ И ТЕРЯЛ ДРУЗЕЙ

Сначала Олег был разведчиком, снайпером. Дед Леонид Павлович Столбинский – полковник ракетных войск стратегического назначения – учил его этой науке с раннего детства. Позже он стал артиллеристом, старшим вычислителем: корректировал огонь батареи. За 14 месяцев мужчина не только приобрел боевой опыт, но и нашел настоящих друзей, которых, к сожалению, порой терял.

- Был товарищ с позывным Джонни. Он был медиком и спасал жизни, пока у него в один жуткий момент не умер пациент на руках. Тогда Джонни решил перейти в огневики, - вспоминает собеседник. - Однажды во время обстрела у нас произошел взрыв, и погиб весь минометный расчет: один парень скончался на месте, второй - спустя восемь часов, а мой друг - через 15 часов. Ему в голову попал крошечный осколок. Сначала никто даже не обратил внимания — парень был в сознании. Но позже умер от отека мозга, потому что в госпитале, куда его доставили не было нейрохирурга. Джонни похоронили через пару дней, проститься с ним пришло много людей — все, кого он когда-то спас как медик. А ведь он через полгода собирался жениться...

В 2017 году ростовчанин отправился добровольцем на Донбасс. Фото: Личный архив героя публикации

ВМЕСТО КОМАНДИРОВКИ — ПОСТУПЛЕНИЕ В МЕДКОЛЛЕДЖ

После первого контракта, побыв дома, Олег планировал отправиться на Донбасс добровольцем снова. Но в это время началась пандемия, и выезд был ограничен. Тогда он решил не терять время даром, а поступил в медколледж, чтобы выучиться на фельдшера. Говорит, что в ходе боевых действий сам убедился, как нужны на передовой медики.

После второго курса мужчина отправился добровольцем на СВО — заключил краткосрочный контракт на три месяца каникул. Служил санинструктором в медицинской роте, потом – фельдшером в штурмовом батальоне «Шторм».

И с первой, и со второй специальностями Олег мог спокойно остаться дома, но решил, что на передовой он нужнее. Фото: Личный архив героя публикации

- Как только прибыл, в ведении было порядка 150 человек, а с началом мобилизации, все 350. Бывали дни, что раненые шли не только со своего, но и соседних батальонов. «Стабилизировал» их, отправлял в медроту - откуда их везли в госпиталь в Донецк. Потом этот опыт пригодился, когда назначили командиром отделения эвакуации.

Каникулы студента-медика в итоге затянулись: была объявлена мобилизация, и он остался. Не мог уехать, когда ровесники шли защищать Родину.

- На линии соприкосновения меня здорово выручала связь с колледжем, — вспоминает Олег. – Опыт оказания первой медицинской помощи я имел, но здесь все очень сложно…

ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ В СВИНАРНИКЕ

Полевой госпиталь был разбит в старом свинарнике, поврежденном снарядами. Медицинскую кушетку здесь заменяли доски. В таких условиях выручали советы педагогов.

За "ленточкой" Олег находил настоящих друзей, но в любой момент мог их потерять. Фото: Личный архив героя публикации

- Постоянно на связи со мной были завуч колледжа Ольга Юрьевна Крутянская, преподаватели по хирургии Ольга Алексеевна Колесникова и сестринского дела Марина Анатольевна Мостовская. Отправлял им фотографии, показывал, как обрабатывал раны и минно-взрывные травмы, консультировался, - вспоминает собеседник. - Очень нужна была помощь по нескольким бойцам-сердечникам. Что делать с ними, честно говоря, не знал. Преподаватели оперативно вышли на связь, рассказали, по какой схеме давать лекарства. В итоге состояние удалось стабилизировать.

- Просил книги по нейрохирургии, хирургии, травматологии и реанимации и штудировал их каждую свободную минуту. Они мне даже готовые советы прописывали и медикаменты передавали, - говорит Олег.

Каждый месяц преподаватели и студенты отправляли посылки с медикаментами, материалами для перевязки и кислородными баллонами. Все пригодилось. Студент даже выполнил на передовой несколько операций: вскрывал гнойники, поставил на ноги парня с разрывом связок колена, помог бойцу с переломом ребер.

После второго курса студент-медик отправился на каникулах как доброволец лечить бойцов на СВО.

ПОГИБ ДРУГ, СЛЕДОМ ПОДОРВАЛСЯ САМ

Пригодилась медику-практику и парамедицина. Олегу удалось поднять травмированному бойцу опустившуюся почку без хирургического вмешательства за счет массажа и прогревания. Многим своим ровесникам парень спас жизнь, а в последний раз на передовой – едва не погиб сам.

- У меня появился друг — молодой паренек с позывным Восьмой. 21 год, активный, веселый, снайпером у нас был. Он нашел себе местную девушку, жениться хотел — предложение сделал. У нас с ним всегда была веселая перепалка: сначала он мне должен был одну, потом две, потом четыре пиццы, и я его всегда подкалывал на эту тему, - горько улыбается собеседник. - Вот и в то утро 11 ноября он говорил: «Ты достал, с операции вернемся, я отведу тебя в ресторан и угощу большой-большой пиццей!» Мы сели в машину, я остался на «нуле», а они пошли на первую линию и заняли боевую позицию.

После ранения Олег, приходя в сознание, сам командовал своей эвакуацией. Фото: Личный архив героя публикации

Вскоре Олег услышал в радиоэфире, что Восьмой ранен и истекает кровью. Проконсультировал бойцов, как оказать первую помощь.

- Дальше слышу от другого бойца, что винтовка Восьмого у него, а сам он погиб. Это было примерно в девять-десять утра. Через пару часов подорвался и я, - вспоминает медик. - Нужно было с соседней точки перенести в нашу санитарную роту раненого. Я сделал все, что необходимо, но в пути у парня веткой куста вырвало иглу капельницы.

Олег вернулся и поставил новую - в этот момент медика подловил вражеский наводчик.

КОМАНДОВАЛ СВОЕЙ ЭВАКУАЦИЕЙ

- В тот день нас «утюжили» очень сильно, особенно по направлению эвакуационной линии. Мы просто не услышали дрон из-за очень плотного обстрела, - рассказывает участник спецоперации. - Я стоял на одном колене, склонившись над пациентом, и тут в паре сантиметров от меня взорвался снаряд. Осколки прилетели в ногу, залетели под «броник» в живот и в голову. Сначала отключился, а когда пришел в себя в здании, куда меня оттащили в безопасное место, начал командовать своей эвакуацией. Ощупал себя и снова выключился.

Впереди у Олега последний, четвертый, курс медколледжа, и операция по восстановлению черепа. Фото: Личный архив героя публикации

Олег пришел в себя в госпитале в Донецке. После экстренной операции раненого доставили в Ростов, а оттуда - в госпиталь им. Вишневского в Москве. Сейчас мужчина восстанавливается - впереди операция по восстановлению черепа, которую проведут в Ростовском медуниверситете.

- Понемногу восстанавливаюсь, — не унывает Олег. – В голове светлеет, мир обретает объемы. Проходит тремор рук – капельницу уже смогу поставить. Скальпель в руки брать рано. Надеюсь, скоро все придет в норму.

У Олега Иодковского большие планы. К занятиям в колледже студент вернулся в феврале, в сентябре у него начнутся пары на четвертом курсе. Богатый опыт в полевых условиях пригодится в профессии — через год ему получать диплом фельдшера. А если удастся восстановить категорию годности к службе, готов снова отправиться на передовую лечить наших бойцов.

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